Premiile Academiei de Film Europene 2018: "Cold War", marele câştigător

Lungmetrajul "Cold War", de Paweł Pawlikowski, a fost, cu cinci trofee, marele câştigător la cea de-a 31-a gală a premiilor decernate de Academia de Film Europeană (EFA), organizată sâmbătă seară, la Sevilla, în Spania, potrivit site-ului organizatorilor.

Astfel, "Cold War", de Paweł Pawlikowski, a primit premiul pentru cel mai bun film european, cel mai bun scenariu, cea mai bună actriţă europeană (Joanna Kulig), cel mai bun monteur şi cel mai bun regizor.

După multipremiatul "Ida", recompensat cu Oscarul pentru film străin în 2015, regizorul polonez Pawel Pawlikowski ("My Summer of Love") revine cu un lungmetraj inspirat din viaţa părinţilor săi, pentru care a primit premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes 2018. "Cold War" este plasat în perioada Războiului Rece, în Polonia, şi spune pasionanta poveste de dragoste dintre doi oameni de condiţii sociale diferite, cu temperamente la poluri opuse, aparent nepotriviţi, dar incapabili să renunţe unul la celălalt. Iubit de critici, dar şi de public, "Cold War" are forţa de odinioară a cinematografului polonez clasic şi este considerat un favorit al Oscarurilor pentru film străin 2019.

Lista completă a câştigătorilor premiilor Academiei de Film Europene pe 2018:

Cel mai bun film european: "Cold War", de Paweł Pawlikowski

Cea mai bună comedie europeană: "The Death of Stalin", de Armando Iannucci

Cel mai bun regizor european: Paweł Pawlikowski, pentru "Cold War"

Cea mai bună actriţă europeană: Joanna Kulig, pentru "Cold War"

Cel mai bun actor european: Marcello Fonte, pentru "Dogman"

Cel mai bun scenarist european: Paweł Pawlikowski, pentru "Cold War/ Zimna Wojna"

Premiul Carlo Di Palma pentru cel mai bun director de imagine european: Martin Otterbeck, pentru " U - July 22 / Utøya 22. Juli"

Premiul pentru cel mai bun monteur de film european al anului: Jaroslav Kaminski, pentru "Cold War/ Zimna Wojna"

Premiul pentru cel mai bun scenograf european: Andrey Ponkratov, pentru "The Summer/ Leto"

Premiul pentru cel mai bun designer de costume european: Massimo Cantini Parrini, pentru "Dogman"

Premiul pentru cele mai bune costume şi cel mai bun machiaj: Lorenzo Tamburini, Dalia Colli, Daniela Tartari, pentru "Dogman"

Premiul pentru cel mai bun compozitor european: Christoph M. Kaiser, Julian Mass, pentru "3 days in Quiberon/ 3 tage in Quiberon"

Premiul pentru cel mai bun sunet: Andre Bendocchi-Alves,Martin Steyer, pentru "The Captain/ Der Hauptman"

Premiul pentru cele mai bune efecte vizuale: Peter Hjorth, pentru "Border"

Descoperirea europeană a anului - premiul FIPRESCI: "Girl" (coproducţie Belgia/ Olanda, în regia lui Lukas Dhont)

Premiul din partea universităţilor europene: "Happy as Lazzaro", de Alice Rohrwacher

Premiul pentru cel mai bun documentar european: "Bergman - A Year In a Life", de Jane Magnusson

Premiul pentru cel mai bun film de animaţie european: "Another Day of Life", de Raul de la Fuente, Damian Nenow

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj european: "The Years", de Sara Fgaier

Premiul Eurimages pentru coproducţie: Konstantinos Kontovrakis, Giorgos Karnavas

Premiul Academiei de Film Europene pentru întreaga activitate: Carmen Maura

Premiul pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea cinematografiei mondiale: Ralph Fiennes

Premiul special onorific: Costa-Gavras

Premiul publicului pentru cel mai bun film european: "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino

Sursa: mediafax.ro