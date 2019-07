Președintele Bulgariei, lovitură pentru americani! Nu mai cumpără avioane F16

Rumen Radev s-a opus achiziției de către Bulgaria a opt avioana F16 Block 70, invocând un preț prea mare, o lipsă de echipament și un deficit bugetar în creștere.

Presedintele bulgar Rumen Radev a respins prin veto marti ratificarea contractelor asupra unei legi controversate de achizitionare a opt avioane de lupta americane F-16 Block 70, adoptata de Adunarea Nationala vineri, citand un pret prea mare, o lipsa de echipament si un deficit bugetar in crestere, informeaza agentiile France Presse, Xinhua si BTA.



"In calitate de sef de stat si comandant suprem al fortelor armate ale Republicii Bulgaria, nu pot ramane indiferent fata de procesele de modernizare a armatei bulgare", a declarat Radev in motivele sale, publicate intr-un comunicat pe website-ul Presedintiei.







Discutiile dure purtate in Adunarea Nationala asupra proiectului de lege pentru ratificare au aratat ca nu s-a cautat si nu s-a obtinut un consens public asupra parametrilor acordului, potrivit lui Radev, scrie Ziare.com



Parlamentul ar fi trebuit sa citeasca si sa voteze proiectul de lege in conformitate cu Constitutia tarii, si anume de doua ori, in timpul unor sesiuni diferite. In schimb, proiectul de lege cu care a fost ratificat un astfel de acord important a fost adoptat pe o "cale rapida", a notat Radev.



Radev a mentionat ca Curtea Constitutionala a subliniat ca un act de ratificare si un acord international supus ratificarii sunt legate in mod inextricabil, ceea ce le face un intreg. Avand in vedere acest lucru, actul privind ratificarea acordului de achizitionare a avioanelor F-16 din categoria 70 ar fi trebuit sa fie tot asa cum prevede Constitutia, si anume adoptarea in doua sedinte separate ale Adunarii Nationale.



Din cauza procedurii legislative "scurtate", o serie de aspecte importante au ramas neclare precum pretul, garantiile, termenele de livrare, penalitatile si indemnizatiile, a mai notat Radev.



"Bulgaria are nevoie de avioane cu capabilitati multifunctionale", cu "un pachet complet de arme, echipamente si instruire" a pilotilor, a subliniat seful statului, estimand ca aceste conditii nu sunt indeplinite pentru acest contract, cel mai important incheiat de Sofia in probleme militare de la sfarsitul comunismului.



O majoritate de mai mult de jumatate dintre membrii Adunarii Nationale este necesara pentru a respinge vetoul prezidential.



Parlamentul a adoptat proiectul de lege de ratificare cu sprijinul a 123 de deputati in legislativul cu 240 de locuri.



Majoritatea de dreapta din Parlament a ratificat vineri achizitionarea a opt F-16 pentru 1,256 miliarde de dolari, in timp ce Bulgaria, membra a NATO din 2004, incearca de mai multi ani sa-si inlocuiasca flota depasita de MiG-29, avioane de lupta de fabricatie sovietica.



Alegerea modelului F-16 a fost puternic criticata de Opozitie, care a considerat mai competitiva oferta de avioane suedeze Gripen, pentru zece aparate.



In plus fata de un pret unitar mai mare fata de cel oferit de alte tari, contractul cu producatorul american necesita plata sumei totale pana in septembrie, impingand astfel deficitul public pe 2019 de la 0,5% la 2,1%. Avioanele ar urma sa fie livrate pana la inceputul anului 2024.



Acest veto obliga Parlamentul sa se pronunte din nou asupra acestui contract. Seful statului nu va putea sa se opuna unui posibil al doilea vot pentru.



Radev, fost comandant al fortelor aeriene ales in 2016 cu sprijinul opozitiei socialiste, nu si-a ascuns preferinta pentru Gripen.



Initial, o comisie a retinut oferta suedeza, dar procedura a fost relansata in 2017, dupa ce conservatorul Boiko Borisov a ajuns prim-ministru.



Potrivit comunicatului de presa al Presedintiei bulgare, Radev, care efectueaza o vizita de stat in Croatia marti si miercuri, va face o declaratie pentru mass-media la Sodia, pe 24 iulie, la ora locala 18:00.