Președintele Muntenegrului, ipoteză-șoc pentru viitorul Balcanilor

Preşedintele Muntenegrului Milo Djukanovic susține că Europa Occidentală întoarce spatele statelor din Balcani, ar de pe urma acestei politici vor avea de câștigat state precum Rusia sau Turcia.

Preşedintele Muntenegrului Milo Djukanovic a deplâns, într-un interviu acordat cotidianului francez Le Figaro, 'lipsa entuziasmului Uniunii Europene' faţă de Balcani, de care ar putea beneficia Rusia şi Turcia, relatează AFP.

'Problema fundamentală este lipsa entuziasmului UE faţă de noi' şi 'Rusia şi Turcia, care se consideră actori globali importanţi, îşi găsesc interesul în asta', a spus Milo Djukanovic.



'Doar o Europă mai activă ar putea împiedica Balcanii să cadă sub influenţa lor', a adăugat oficialul, subliniind că 'opiniile europene nu sunt gata să integreze Balcanii de Vest. Însă alternativa este să aşteptăm o nouă criză să se declanşeze', a avertizat el.



Muntenegru, care negociază aderarea sa, are, la fel ca Serbia, obiectivul integrării în Uniunea Europeană în 2025.



În calitate de premier sau preşedinte, Milo Djukanovic conduce Muntenegru aproape fără întrerupere din 1991, pe când Muntenegru era una dintre republicile constituente ale fostei federaţii iugoslave.



'Din punct de vedere istoric şi cultural, am fost mereu apropiaţi de Rusia. Însă, în ultimii ani, relaţia noastră s-a deteriorat considerabil. Pot spune chiar că niciodată relaţiile nu au fost atât de proaste', a recunoscut Milo Djukanovic, reamintind că ţara sa 'a susţinut politica sancţiunilor europene împotriva Rusiei după anexarea Crimeii'.



Pe lângă 'interesele puterilor care se ciocnesc din nou în Balcani', el a explicat că există 'trei probleme care otrăvesc regiunea: Macedonia, paralizată din 2008, conflictul dintre Serbia şi Kosovo, al cărui rezultat nu poate fi prevăzut, şi Bosnia şi Herţegovina care nu funcţionează'.