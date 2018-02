Practicile şocante la care sunt supuse fetele din "armata frumuseţilor" lui Kim Jong-un

La ce sunt supuse fetele din "armata frumuseţilor" lui Kim Jong-un

Majoretele din Coreea de Nord au uimit întreaga lume la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, sincronizarea lor fiind perfectă. Pentru a ajunge majoretă şi a părăsi ţara, fetele trec printr-un proces dur de selecţie, antrenându-se cu psihologii, într-un adevărat cantonament, comparat de presa engleză cu un proces de "spălare pe creier".

Pentru a fi selectată ca majoretă, trebuie să treci printr-un proces de selecţie extrem de riguros. O spune Han Seo-hee, fost majoretă, care acum trăieşte în Coreea de Sud, scrie digisport.ro.

"Întâlneşte armata de frumuseţi ale lui Kim Jong-un", titrează The Telegraph, care apoi prezintă mărturiile fostei majorete: "Cu toate am trecut pe la diferiţi psihologi înainte de a ajunge majorete. Am fost pregătite astfel încât să nu avem un şoc când facem trecerea la o altă civilizaţie. Ni s-a spus că intrăm în altă lume. Antrenamente s-au bazat în principal pe faptul că nu trebuie să ne uităm ţara nici măcar pentru un minut. Nu mergeam în afara Coreei de Nord doar pentru a încuraja, pentru a participa la spectacol, ni s-a spus că mergem direct în inima inamicului".