Ponta, audiat la DNA în dosarul Tel Drum: Poate o să-mi aducă noroc

Fostul premier Victor Ponta se afla, vineri, la DNA, pentru a fi audiat ca martor in Dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea.

"Poate o sa-mi aduca noroc, ca ati vazut ca martorii in dosarul asta - unul e sef la ANCOM, unul e ministru de Finante", a spus Ponta presei, la sosirea la DNA.



Cu o zi in urma, el a prezentat documentele care atesta ca a fost chemat ca martor la DNA in dosarul lui Liviu Dragnea si l-a acuzat pe liderul-social democratilor ca a mintit cand a spus ca el l-a denuntat.



De asemenea, Ponta sustine ca Dragnea are un "plan pervers" prin care ingroapa PSD, "ca sa scape cu banii de la Tel Drum".