Ponta, atac DUR la adresa PSD după numirea lui Grindeanu la ANCOM

Fostul premier Victor Ponta susţine că este bucuros că Sorin Grindeanu va ocupa funcţia de şef al ANCOM şi a anunţat că îi va acorda votul său. Cu toate acestea, fostul premier îl atacă dur pe Liviu Dragnea. "Caragiale e depăşit de Dragnea", a spus Ponta. "Jos Grindeanu, sus Grindeanu".

"De-abia aştept să-l votez pe Grindeanu la ANCOM. Eu sunt singurul care pot să-l votez fără să mă buşească râsul sau plânsul. A zis Dragnea acum 3 luni foştilor mei colegi din PSD să îl dea jos că e securist, că e vândut Sistemului, că a trădat. Eu îl votez, aşa cum l-am votat ca premier şi cum n-am votat moţiunea de cenzură, dar repet: Caragiale e depăşit de Dragnea. “Jos Grindeanu, sus Grindeanu”. Vine Dragnea mâine si spune “dragi colegi, mi-am bătut joc de voi. Nu era securist şi nu era vândut Sistemului. E un om bun”. Nu ştiu cum se mai pot uita în ochii cuiva după ce acum 3 luni băteau cuba pe-aici că l-au dat jos pe Grindeanu. În sfârşit e prima numire în Parlament care nu mai vine din Grupul de la Teleorman. Eu îl votez. Sorin Grindeanu chiar a fost un ministru în domeniu, la Comunicaţii a fost un ministru bun, i se potriveşte. Mă bucur numai închipuindu-mi faţa lui Dragnea când îl va vota mâine pe Grindeanu. E o situaţie ridicolă. Toată lumea va spune că ne batem joc. Eu sunt consecvent cu votul meu şi dorm liniştit: am votat Guvernul Grindeanu, nu am votat moţiunea, îl voi vota să fie şef la ANCOM că e bun. Dar ceilalţi de la PSD, nu aş vrea să fiu în pielea lor. Nu am nimic să îi reproşez, vreau să îi urez succes la ANCOM.", a declarat Victor Ponta la Parlament.