Ponta a răbufnit: În PSD e măcel! Dragnea ori te cumpără, ori te elimină

Victor Ponta susține că este 'măcel' în PSD, precizând că în partid 'ori faci ca Dragnea, ori ești dat afară'.

Mențiunile vin în contextul in care la sedinta Comitetului Executiv al PSD se discuta excluderea lui Adrian Tutuianu si a lui Marian Neacsu din partid, noteaza stiripesurse.ro.

"Nu am văzut niciodată așa ceva. Am intrat în partidul lui Adrian Năstase, am fost în partidul condus de Geoană, am condus și eu. Partidul are mult păcate, dar a fost un partid puternic care a guvernat bine România. Ce se întâmplă acum la PSD seamănă cu Convenția Democratică din anii '90. E un măcel. Spre deosebire de foștii președinți, mă includ, care aveau o anumită vizune, aveam aliați politici, Dragnea ori te cumpără, ori te elimină. A făcut lucrul ăsta cu mine, cu Grindeanu, mulți alți oameni din PSD pe care nu a putut să îi cumpere. Acum a venit rândul lui Țuțuianu. Lecția ar trebui să fie clară pentru cei care tac și cred că se pot înțeleg cu Dragnea. La Dragnea, ori primești mită din banii partidului... Eu vorbesc de faptul că nu există o solidaritate în jurul unor idei. Acolo ori faci ca Dragnea, ori ești dată afară", a spus Victor Ponta, într-o intervenţie la un post TV.