Plantele care ţin DEPRESIA la distanță. Trebuie să le ai în casă

Natura are foarte multe remedii care te așteaptă să le încerci. Mai ales dacă treci printr-o perioadă stresantă, anumite plante te pot ajuta să îi faci față cu brio.

Indiferent că vorbim despre aromaterapie sau de tratamentele naturiste, plantele au numeroase beneficii asupra organismului uman. Astfel că pot ajuta la ameliorarea anumitor probleme de sănătate până la tratarea lor completă.



Ayurvedicii folosesc plantele atât pentru psihic, cât și pentru un fizic sănătos.



Ienupărul are efecte terapeutice



Această plantă conține o serie de uleiuri volatile ce oferă reale efecte terapeutice organismului uman. Indiferent că ai probleme cu insomnia, stresul sau stările de anxietate, uleiul extras din fructele de ienupăr anihilează aceste stări oferind un confort sporit.



Se poate consuma atât sub formă de ceai, cât și sub formă de tinctură sau chiar boabe mărunțite ce pot fi adăugate în apa de baie pentru a îndepărta tensiunea musculară.



Folosit în aromaterapie, uleiul de ienupăr ajută la eliminarea toxinelor și al purificarea aerului, inducând o stare de bine.



Busuiocul ajută organismul să se adapteze



Una dintre cele mai bune plante pentru a combate depresia, stresul și stările anxioase, busuiocul combate secreția în exces de cortizol, ajutându-l astfel să se adaptaje condițiilor din jur.



