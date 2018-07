Petre Daea anunță noi măsuri pentru combaterea pestei porcine

Comitetul naţional pentru combaterea bolilor va fi convocat miercuri pentru autorizarea unor măsuri suplimentare în vederea combaterii virusului pestei porcine africane (PPA), a declarat, marţi seara, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

"Am avut o întâlnire cu miniştrii implicaţi şi am stabilit măsurile suplimentare pe care trebuie să le luam în vederea stopării acestui virus. Mâine se convoacă Comitetul naţional pentru combaterea bolilor şi practic vom autoriza în acest organism măsurile suplimentare pe care le vom lua în plus faţă de cele care au fost luate deja", a precizat Daea.

Întrebat care sunt măsurile concrete stabilite în cadrul întâlnirii, Daea a răspuns :

"Lucrăm încă la minister pe aceste măsuri, iar mâine le vom prezenta şi autoriza în comitet".

O întâlnire dedicată analizei măsurilor luate de autorităţi în cazul pestei porcine africane care afectează ţara noastră a fost anunţată marţi, la Guvern, fiind prezenţi miniştrii Agriculturii, Dezvoltării Regionale, Afacerilor Interne, Sănătăţii, Finanţelor, Economiei, Apărării, Transporturilor, dar şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi reprezentanţi de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Întâlnirea de la Palatul Victoria a avut loc în contextul în care au început să fie efectuate plăţile compensatorii pentru fermierii care au avut de suferit.