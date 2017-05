Petre Daea: "Oaia este o statuie vie. Lângă oaie găseşti o frunză, lângă frunză nu poţi găsi o oaie"

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a pledat marti, in stilul caracteristic, pentru folosirea oii ca brand de tara, argumentand ca "oaia este o statuie vie".

"Aceasta este doar o definitie. Argumentele se gasesc in strafundul analizei pentru fiecare si pentru orice loc", a continuat el, inainte de a adauga: "Uitati-va dvs in orice parte a tarii cat de frumos este acest animal pe pasunile verzi ale tarii romanesti". Intrebat de reporterul Antena 3 daca frunza trebuie inlocuita cu oaia ca brand national, Petre Daea a raspuns: frunza "o are toata lumea dar oile ca in Romania nu". Dupa care a incheiat cu o maxima: "Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie", scrie hotnews.ro.