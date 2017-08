Percheziții la ferma de porci a fiului lui Dragnea. Administratorul firmei, Ilie Dragne, reținut

Procurorii Parchetului General au facut joi dimineata perchezitii la Ferma Salcia SA, o ferma de porci din Teleorman detinuta de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea. Anchetatorii de la Parchetul General l-au audiat pe administratorul firmei, Ilie Dragne, și l-au reținut.

UPDATE: Ilie Dragne a fost reținut de procurori, potrivit avocatului, citat de Realitatea TV.

"S-a luat măsura reţinerii pe care noi o înţelegem ca o măsura de prudenţă a procurorului, având în vedere că până mâine mai sunt multe persoane de audiat şi există această necesitate de a nu se influenţa declaraţiile. (..)Nu s-a luat nicio măsura asiguratorie împotriva lui. Domnul Dragne nu a fost supus percheziţiei pentru că nu exista suspiciunea că ar deţine anumite lucruri care vizează ancheta. Domnul Dragne a dat declaraţie în detaliu. Dumnealui nu a fost în societate când s-a făcut această pretinsă tranzacţie pentru că discutăm de o singură tranzacţie, de o singură plată. Pentru un agent economic, din 2013 până în prezent, înseamnă că a semnat poate mii de acte fiscale, din moment ce numai în anumite acte examinate s-a găsit această factură de 200.000 de lei cred că este de invidiat", a declarat avocatul lui Ilie Dragne, Maria Vasii, care îl reprezintă şi pe Liviu Dragnea.

UPDATE: Ilie Dragne, administratorul firmei de porci Ferma Salcia SA (controlata de fiul lui Liviu Dragnea) este audiat astazi de procurorii in dosarul de evaziune in care au avut loc perchezitii la ferma de porci, potrivit unor surse judiciare. Ilie Liviu Dragne (nascut in 1968 in comuna natala a lui Liviu Dragnea, fara legaturi de rudenie cu Liviu Dragnea) este un personaj-cheie in ingrengatura de firme detinute de familia si prietenii lui Liviu Dragnea, presedintele PSD, notează Hotnews.

Ilie Dragne apare ca actionar sau administrator in mai multe firme detinute fie de Tel Drum, fie de Valentin Dragnea (fiul lui Liviu Dragnea).

UPDATE: Procurorii ar fi facut perchezitii si la o alta firma abonata la contracte publice cu Primaria Alexandria (capitala judetului Teleorman), potrivit altor surse. Perchezitiile din Teleorman fac parte dintr-o operatiune de amploare a procurorilor in 8 judete, intr-un dosar de evaziune de 40 milioane de lei.

Ferman Salcia SA (fosta Romcip SA) a ajuns in controlul lui Valentin Stefan Dragnea (fiul lui Liviu Dragnea) in 2014, cand acesta a cumparat 90 % din firma. Valentin Dragnea a cumparat afacerea cu 500 de lei de la celebra firma TelDrum.

O alta firma perchezitionata astazi de procurori ar fi Tele Media Pres SRL, firma abonata la contracte din bani publici. Saptamana trecuta, Primaria municipiului Alexandria a platit un prim contract de publicitate in valoare de 77.355 de lei pentru servicii de publicitate si informare a cetatenilor, unor ziare locale, pentru editarea unui "buletin informativ" si pentru "servicii de informare pe panou electronic stradal". Bugetul pentru servicii de publicitate al Primariei Alexandria este de 815.000 de lei. Potrivit e-licitatie.ro, firma Tele Media Pres SRL este castigatoarea a trei din cele sase loturi scoase la licitatie.

Percheziții în mai multe județe



Un comunicat al Parchetului a anuțat dimineață că procurorii şi poliţiştii efectuează, joi, percheziţii la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, dar şi la locuinţele mai multor persoane într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală care ar fi dus la prejudicierea bugetului de stat cu peste 39 de milioane de lei.

"Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează cercetări într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu", se precizează într-un comunicat al ÎCCJ, potrivit Agerpres

Potrivit sursei citate, pe baza mandatelor emise de instanţă, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziţii în 80 de locaţii - sedii sociale şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi locuinţe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora - de către lucrători ai Poliţiei Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul DGPMB şi din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Sibiu, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Teleorman.



"Din probatoriul administrat până în prezent, în ceea ce priveşte infracţiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii, facility management, prelucrare deşeuri şi creşterea porcinelor, în perioada 2010 - 2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidenţiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat şi 24.058.469 lei TVA dedus nelegal", se menţionează în comunicat.