Pepeni injectați. Un cultivator spune adevărul despre pepenii de Dăbuleni

Pepenii de Dăbuleni nu sunt injectați, spun cultivatorii

Pepeni injectați. Un cultivator de pepeni din Dăbuleni îi răspunde lui Mădălin Ionescu în scandalul ”pepenilor injectați” cu substanțe nocive.

Pepeni injectați. Cultivatorii de pepeni din Dăbuleni își apără brandul, pepenele verde, după ce Mădălin Ionescu, fost prezentator de emisiuni, a ieșit public și a spus că are probleme de sănătate cauzate de consumul acestui fruct. Mădălin Ionescu a spus că a cumpărat pepenele din piață, de la producători, și imediat după ce a mâncat a început să se simtă rău, ajungând la spital, scrie Realitateadecraiova.net.



Acesta a presupun că de vină ar fi pepenii injectați.

După ce au tot văzut că sunt acuzați că injectează lubenițele, pentru a le forța creșterea și coacerea, cultivatorii de pepeni au venit cu explicații în acest sens, pe pagina de socializare „Pepene de Dăbuleni”.

Pepeni injectați. „Pepene de Dăbuleni proaspăt, de la Piața Obor. Are un gust atât de dulce, din experiența personală, vă spun că toată vara n-am mâncat pepene mai bun ca acum. Domnul Madălin Ionescu minte cu nerușinare, la TV, că s-a intoxicat de la pepene. Noi mâncăm zilnic încă din iunie și nu s-a intoxicat nimeni, nici din familie, nici dintre clienții noștri, fiindcă mereu revin la noi să cumpere și spun că sunt nemaipomeniți. Oameni buni nu mai credeți ce se spune acum! Ocupați-vă timpul cu lucruri mai interesante pentru viața voastră! Vă așteptăm în continuare la piețe, vă garantăm că produsele noastre sunt de cea mai înaltă calitate și la fel de naturale cum au fost dintotdeauna”, este mesajul reprezentantului unuia dintre cultivatorii de pepeni din Dăbuleni.

La ora actuală, pepenii din Dăbuleni se vând în mai multe locuri din țară, foarte mulți cultivatori doljeni fiind prezenți în piețele din București.

Pepeni injectați. Acuzațiile lui Mădălin Ionescu

”Sunt praf !!! De cinci ore zac ! Vărsături non stop ! Asta după ce am mâncat dintr-un pepene achiziționat din piața ! Este incredibil ! Am ajuns sa mâncam pepeni cu aroma de pepene ! Ce bagă producătorii in ei ? Este a doua oară când pățesc așa ceva ! Prima data am crezut ca este o întâmplare ... Culmea, vânzătorii au fost diferiți , dar simptomele sunt aceleași ! Acum îmi este, insa, mult mai rău !...Nu am mâncat nici măcar o felie ! Autoritățile trebuie sa investigheze urgent “compoziția” acestor pepeni mari , dar foarte periculoși pentru sănătatea noastră ! Producatorii acestor lubenite sunt inconștienți ! Își risca libertatea pentru o bruma de bani ! P.S. Și soției mele i s-a făcut rău ... Pepenii erau uriasi și provin din Ialomița ... Asta mi-a spus vânzătoarea ( pe care o voi cauta după ce îmi voi reveni ) . Încă ceva ... Pentru ca nu vreau sa greșesc , va rog sa-mi spuneti unde găsesc un laborator de analiza a produselor agro-alimentare in zona Baneasa - Otopeni ? Vreau sa ma duc cu acest pepene la “control” . Astăzi am mâncat doar pepene și doua bucăți de brânza - tot din piața ! O voi analiza și pe aceea , deși persoana de la care am cumpărat brânza e de încredere . Achiziționez de ani de zile brânza de la ea . Breaking news : și soacra mea are o stare de rău stomacal și ea nu a mâncat ... brânza ! WTF ?”, a scris Mădălin Ioescu acum câteva zile.