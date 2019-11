Pe cine păstrează Orban din echipa lui Dăncilă

Ludovic Orban despre salariul minim

Fostul internaţional Gheorghe Popescu va păstra funcţia de consilier onorific al premierului Ludovic Orban pe probleme legate de organizarea unor meciuri de la Campionatul European de fotbal din 2020 la Bucureşti.

Premierul Ludovic Orban a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă prilejuită de instalarea în funcţie a ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, că a luat această decizie după ce a discutat cu Popescu.



"M-am întâlnit ieri cu Gică Popescu, pe care l-am găsit consilier onorific al prim-ministrului şi care mi-a explicat cu ce se ocupă, că este un fel de CEO pe implementarea proiectului necesar pentru Campionatul European de fotbal şi am luat decizia să continui colaborarea cu Gică Popescu. El nu are culoare politică, s-a implicat în proiectul ăsta pentru că trebuia cineva care venea din exteriorul administraţiei să împingă un pic lucrurile înainte şi dintr-o perspectivă am rămas foarte plăcut surprins, a început să cunoască foarte multe detalii tehnice, chestiuni de contractare, de stadiu de lucrări, şi vom continua colaborarea. Sigur, preşedintele comitetului interministerial este ministrul Tineretului şi Sportului", a declarat Orban.