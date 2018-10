Partidul Realitatea prinde contur - Gușă: Vom aduce profesioniști

Cozmin Gușă face în continuare invitații jurnaliștilor și patronilor de presă din România să se alăture noului partid Realitatea. Consultantul politic a declarat că meseria de jurnalist și cea de membru de partid nu sunt incompatibile. Cozmin Gușă își dorește ca jurnaliștii înscriși în partidul Realitatea să atragă alături de ei profesioniști din toate domeniile. Şi tocmai aceşti profesionişti să candideze la alegeri, a mai precizat consultantul politic pentru dc.news.ro

,,Am făcut și voi face invitații mai multor jurnaliști și patroni de presă, scheletul acestui partid se va construi mai ales pe jurnaliștii de la București, dar într-o poporție mare și pe jurnaliști din județe, care săracii au fost cotropiți de puterile locale, fie că erau PSD-iști, fie că erau PNL-iști sau altceva, au rămas fără radiouri, fără ziare, fără libertate de exprimare. Pe acest schelet, vom aduce profesioniști, persoane cu notorietate. Ideea nu este că jurnaliștii fac partidul ca să candideze ei, ci îl fac ca să invite în partid personalități confirmate din punct de vedere profesional altături de ei. S-o spunem p-aia dreaptă, cine cunoaște profesioniști din diferite domenii în afară de jurnaliștii care au stat cu ei 10 - 15 ani?, a spus Cozmin Guşă, care e convins că jurnalistul este compatibil cu politica.



"Meseria de gazetar este o meserie ca oricare alta, nu are incompatibilitate cu politica și noi vom fi corecți, a punctat consultantul politic. De altfel, noul partid așteaptă aprobarea tribunalului Bucureşti. Cozmin Guşă a anunţat că 21.000 de cetățeni și-au manifestat deja intenția de a se înscrie în noua formațiune politică. Fondatorii partidului sunt Edward Pastia, Octavian Hoandră şi Doriniţa Birjaru.