Pact transpartinic pentru modificarea legii ANI. Cum vor fi depuse declarațiile de avere

Parlamentarii de la toate partidele s-au înțeles cum să modifice legea ANI. Astfel, peste doi ani, declarațiile de avere și interese vor fi depuse doar electronic, spun aleșii. Inițiatorii spun că se va renunța la hârtie și este vorba doar de o modificare tehnică a procedurii de depunere a declarațiilor.

Săptămâna trecută, a fost depus la Senat un proiect legislativ prin care, din 2022 declarațiile de avere și interese nu mai pot fi depuse în format fizic, ci doar digital.

Peste 50 de senatori și deputați de la PSD, PNL, ALDE, UDMR și USR au depus la Senat un proiect legislativ care schimba legea Agentiei Nationale de Integritate astfel incat declaratiile de avere si interese sa fie depuse in format electronic, iar din 2022 sa nu mai poata fi depuse in format fizic, ci doar digital.

Depunerea numai în format electronic a declarațiilor presupune modificări legislative a legii ANI care să „ușureze completarea declarațiilor” și „digitalizarea completă a procedurii”, spun aceștia.

„Anual, copiile certificate in format tiparit ale declaratiilor de avere si de interese se ridica la cifra de 600.000, iar in anii electorali, la aproximativ 1.200.000. Astfel, numarul total al declaratiilor de avere si interese care pot fi consultate pe portalul Agentiei Nationale de Integritate si care anterior fusesera arhivate si in format fizic era la data de 24.05.2019 de 7.703.284. In consecinta, este necesara adoptarea de modificari legislative care sa aiba urmatoarele efecte: punerea la dispozitia cetatenilor a unui sistem care sa automatizeze si implicit sa usureze completarea Declaratiilor de avere/Declaratiilor de interese si transmiterea acestora catre Agentia Nationala de Integritate; simplificarea modalitatii de gestionare si monitorizare a Declaratiilor de avere/Declaratiilor de interese la nivel de institutie publică; digitalizarea completa a procedurii privind declaratiile de avere si de interese dupa 2022, termen determinat, stabilit prin lege, de la care, depunerea declaratiilor se va face exclusiv in format electronic, dupa aceasta data nefiind permisa transmiterea declaratiilor in format fizic”, potrivit expunerii de motive.

Proiectul de lege precizeaza expres ca „declaratiile de avere si de interese pot fi completate si depuse si in format electronic, certificate cu semnatura electronica calificata si ulterior transmise Agentiei Nationale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanta (...) și prevede ca procedura de transmitere la distanta a declaratiilor de avere si de interese, precum și conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al președintelui Agentiei Naționale de Integritate. Ordinul președintelui ANI se va publica in Monitorul Oficial in termen de 6 luni de la adoptarea prezentului proiect de act normativ. (...) Printre statele care au procedat la digitalizarea sistemelor de declarare a averilor se numara Croatia, Estonia, Franta, Georgia, Letonia, Lituania, Moldova, Serbia, Slovenia, Ucraina si SUA”, se mai arata in expunerea de motive a proiectului inițiat de fostul ministru al Justiției, senatorul PSD Robert Cazanciuc.

„Toate declaratiile de avere si interese sunt preluate si prelucrate in format fizic de catre inspectorii de integritate, copiile acestora fiind arhivate (fizic §i electronic) - ceea ce necesita spatii adecvate pentru depozitare, spatii a caror administrare si inchiriere implies efectuarea de cheltuieli bugetare”, mai spun inițiatorii.

Proiectul a fost depus la Senat pe 17 octombrie și a fost inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc a fost semnat de 51 de senatori de la PSD, UDMR, USR, PNL, ALDE, alături de doi deputați PSD, unul dintre ei fiind Marcel Ciolacu.

Tot senatorul PSD Cazanciuc a fost cel care ar fi primit propunerile conducerii CSM de secretizare a averilor, prin modificarea legii ANI, potrivit informațiilor apărute în spațiul public la începutul lunii octombrie. Judecătorii ar fi de acord ca veniturile partenerilor de viață să fie secrete și să nu fie verificate averile soților cu bunuri separate. Propunerea apare într-un proiect de modificare a legii ANI, ținut secret de CSM, Ministerul Justiției și de senatorul PSD Robert Cazanciuc. Printre beneficiarii modificărilor la legea ANI se numără chiar Simona Marcu şi șefa CSM, Lia Savonea, care au și inițiat proiectul trimis către senatorul Cazanciuc.