Păcat! O mare campioană a României s-a retras din activitate

Cristina Vărzaru, una dintre cele mai valoroase handbaliste din România, de după Revoluţie, a decis să-şi încheie prodigioasa carieră la 38 de ani. Extrema de la CSM Bucureşti a hotărât ca după câştigarea Cupei României cu trupa lui Per Johansson să se retragă de pe semicerc.

"Mi-am petrecut ultimii 27 de ani din viaţă într-o relaţie care mi-a oferit mai mult decât aş fi îndrăznit să visez vreodată. O relaţie pentru care am făcut tot ce am putut. Cu muncă multă, multă de tot, cu pasiune, cu foame de realizare, cu dorinţa de a fi mereu mai bună decât toţi ceilalţi. Cu frământări, cu disperare. Cu lacrimi, de fericire sau amare. Cu dorinţa de a nu-mi dezamăgi familia. Cu inima deschisă. Întotdeauna. Handbalul mi-a întors de fiecare dată dragostea pe care uneori n-am ştiut cum să i-o arăt, dar de cele mai multe ori am reuşit s-o fac", a scris Cristina Vărzaru pe Facebook, preluată de Mediafax.

Vărzaru a câştigat de patru ori Liga Campionilor în carieră şi a luat argint cu naţionala României la Mondialul din 2005.