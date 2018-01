Oscar 2018. Luptă grea pentru statuetele aurii: Ce filme ar putea fi nominalizate

După ce a câștigat mai multe trofee la Premiile Sindicatului Actorilor Americani și la Globurile de Aur, filmul ”Three Billboards Ouside Ebbing, Missouri” ar putea să fie pe lista nominalizaților Oscarului din anul acesta pentru ”Cea mai bună imagine”.

Potrivit BBC, cursa pentru ”Cel mai bum film” rămâne deschisă, lucru care nu s-a mai întâmplat de ani buni.



Chiar dacă ”Three Billboards” a câștigat câteva premii importante, votanții Academiei sunt capabili să se miște în altă direcție - având în vedere că la Oscar este folosit un sistem diferit de alegere a câștigătorilor, față de restul premiilor.



Oscarurile folosesc un sistem de vot preferențial, unde alegerile secundare ale votanților pot fi vitale în deciderea câștigătorului.



Acest sistem favorizează înțelegerea unanimă între jurați pentru un film, în ciuda popularității acestuia.

Printre favoritele la nominalizările pentru trofeul ”Cea mai bună iamagine” se mai regăsesc filmele Dunkirk, The Shape of Water, Darkest Hour, Lady Bird, Get Out, Battle of the Sexes Wonder Woman, acestea fiind concurente serioase pentru Three Billbord.



Totodată, la categoria ”Cel mai bun regizor” pot fi nominalizați Christopher Nolan (Dunkirk), Guillermo del Toro (The Shape of Water), Greta Gerwig (Lady Bird) și Jordan Peele (Get Out). Pentru trofeul ”Cel mai bun actor” ar putea lupta Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Timothee Chalamet (Call Me By Your Name), Jake Gyllenhaal (Stronger) și Robert Pattinson (Good Time), potrivit hollywoodreporter.com.



Pentru cea mai bună actriță ar putea lupta Jessica Chastain (Molly's Game), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Saoirse Ronan (Lady Bird), Sally Hawkins (The Shape of Water) și Margot Robbie (I, Tonya).



În urma campaniei ”OscarSoWhite” (Oscar este așa de alb), care face referire la culoarea pielii și sexul juraților, organizatorii au atras în echipă mai multe femei și oameni de culoare. Aproximativ 1500 de alegători - aproximativ 20% din totalul votanților - au intrat în sistemul Oscarurilor în ultimii doi ani.