Oscar 2018. Ce filme trebuie să vezi înainte de a începe ceremonia pentru Premiile Oscar 2018

Oscar 2018. Cea de-a 90-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film va avea loc la 4 martie 2018 la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles. Ceremonia nu are loc ca de obicei în luna februarie datorită Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 programate în 9 - 25 februarie 2018. Pe 4 martie, vom afla care sunt câștigătorii celor mai râvnite trofee din lume.

Oscar 2018. Premiile Oscar 2018. Nominalizări Oscar 2018. Filme Oscar 2018. La premiile Oscar 2018, în cursa pentru cel mai bun film vor intra în competiție producțiile "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, "The Post", de Steven Spielberg, "Get Out", de Jordan Peele, "Darkest Hour", de Joe Wright, "Lady Bird", de Greta Gerwig, "Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino, "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, "Dunkirk", de Christopher Nolan.

Oscar 2018. Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei "Moonlight", de Barry Jenkins.

Premiile Oscar 2018 se află la cea de-a 90-a gală și va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul va fi difuzat live pe postul de televiziune ABC şi va putea fi vizionat în peste 225 de ţări şi teritorii.

Oscarurile – premiile Academiei Americane de Film – se decernează încă din 1929 și sunt televizate din 1953. Peste 200 de țări difuzează ceremonia de la Hollywood, care răsplătește cele mai importante realizări în domeniul cinematografiei în decursul unui an.

Cel mai bun film-dramă: „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“ „Dunkirk“ „Get Out“ „Lady Bird“ „Phantom Thread“ „The Post“ „The Shape of Water“ „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Cel mai bun regizor: Jordan Peele, „Get Out“ Greta Gerwig, „Lady Bird“ Paul Thomas Anderson, „Phantom Thread“ Guillermo del Toro, „The Shape of Water“ Christopher Nolan, „Dunkirk“

Cea mai bună actriţă: Sally Hawkins, „The Shape of Water“ Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ Margot Robbie, „I, Tonya“ Saoirse Ronan, „Lady Bird“ Meryl Streep, „The Post“

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Mary J. Blige, „Mudbound“ Allison Janney, „I, Tonya“ Lesley Laurie Metcalf, „Lady Bird“ Octavia Spencer, „The Shape of Water“

Cel mai bun actor: Timothée Chalamet, „Call Me by Your Name“ Daniel Day-Lewis, „Phantom Thread“ Daniel Kaluuya, „Get Out“ Gary Oldman, „Darkest Hour“ Denzel Washington, „Roman J. Israel Esq.“

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe, „The Florida Project“ Woody Harrelson, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ Richard Jenkins, „The Shape of Water“ Christopher Plummer, „All the Money in the World“ Sam Rockwell, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Cel mai bun scenariu adaptat: Call me by your name The Disaster Artist Logan Aaron Sorkin, „Molly’s Game“ Mudbond

Cel mai bun scenariu original: The big Sick Get Out Greta Gerwig, „Ladybird“ Guillermo del Toro şi Vanessa Taylor, „The Shape of Water“ Martin McDonagh, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Cea mai bună animaţie: „The Boss Baby“ „The Breadwinner“ „Coco“ „Ferdinand“ „Loving Vincent“ Cel mai bun film străin „A Fantastic Woman“ (Chile) The Insult (Liban) „Loveless“ (Rusia) „The Square“ (Suedia) On Body and soul

Cea mai bună scenografie: Beauty and the Beast Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunkirk The Shape of Water

Cea mai bună imagine: „Blade Runner 2049“, „Darkest Hour“, „Dunkirk“, „Mudbound“, „The Shape of Water“

Cele mai bune costume: „Beauty and the Beast“, „Darkest Hour“, „Phantom Thread“, „The Shape of Water“, „Victoria & Abdul“

Cel mai bun montaj de sunet: „Baby Driver“, „Blade Runner 2049“, „The Shape of Water“, „Dunkirk“, „Star Wars: The Last Jedi“

Cel mai bun mixaj de sunet: „Baby Driver“, „Blade Runner 2049“, „The Shape of Water“, „Dunkirk“, „Star Wars: The Last Jedi“

Cel mai bun scurtmetraj animaţie: „Dear Basketball“, „Garden Party“, „Lou Negative“, „Space Revolving“

Cel mai bun scurtmetraj: „The Eleven O’Clock“, „My Nephew Emmett“, „Silent Child“, „Watu Wote DeKalb Elementary“

Cea mai bună coloană sonoră: „Dunkirk“, „Phantom Thread“, „The Shape of Water“, „Star Wars: The Last Jedi“, „Three billboards“

Cele mai bune efecte vizuale: „Blade Runner“, „Gardians of the galaxy“, „Kong: Skull island“, „Star Wars: The Last Jedi“, „War for the planet of the apes“

Cel mai bun montaj video: „Baby Driver“, „Dunkirk“, „Tonya“, „The shape of Water“, „Three Billboards“

Machiaj şi coafură: „Darkest Hour“, „Victoria & Abdul Wonder“, „Wonder“

Anul acesta sunt nouă peliculele care concurează pentru cel mai râvnit titlu, Oscarul pentru cel mai bun film.

Oscar 2018. „The Shape of Water” a primit cele mai multe nominalizări la Oscarurile de anul acesta. Regizat de Guillermo del Toro, filmul a primit 13 nominalizări, la o nominalizare distanță de recordul absolut.

Filmul spune o poveste de dragoste, iar protagoniștii se întâlnesc într-un laborator secret al guvernului american. Ea e o femeie de serviciu mută, el e o creatură amfibiană venerată de triburile amazoniene, dar acum ținută în captivitate.

Oscar 2018. Premiile Oscar 2018. Nominalizări Oscar 2018. Filme Oscar 2018. Cu șanse mari la marele trofeu este privit și „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dar și alte șapte pelicule. Acestea sunt „Get Out”, „Dunkirk”, „Darkest Hour”, „The Post”, „Call Me by Your Name”, „Lady Bird” și „Phantom Thread”

Oscar 2018. Ce cadouri vor primi nominalizaţii la premiile Oscar 2018

Merg la Oscar și se aleg cu o mulțime de cadouri. Nominalizaţii din acest an vor pleca acasă cu sacoşa plină de cadouri, în valoare de 138.000 de dolari.

Oscar 2018. Pe lista cadourilor se numără 4 vacanțe:

O vacanță de 7 zile la Koloa Landing Resort, din Hawaii. Resortul se întinde pe 25 de hectare de teren, se află pe insula Kauai, are un spa și două piscine. O noapte de cazare costă 764 de dolari.

O vacanță la Avaton Luxury Villas Resort, în Halkidiki, Grecia. Resortul este compus din 16 vile, fiecare având propria piscină și vedere către Peninsula Athos. O noapte de cazare costă 470 de dolari.

O vacanță de 12 nopți în Tanzania, de la Internațional Expeditions. Acesta este un safari de lux, în valoare de 8.000 de dolari.

O săptămână de vacanță la Golden Door Spa din Southern California. Această vacanță le-a fost dăruită și celor ce au participat la Premiile Grammy. Se pare că spa-ul va dona întregul profit, încercând să oprească abuzurile copiilor.

Oscar 2018. Sacoşa de cadouri mai include produse de make-up oferite de firma britanică Look Fabulous Forever, un device Bluetooth care levitează, de la Shop Modern, în valoare de 195 de dolari, dar și sticle de whisky de la Southern Wicked Lemonade, în valoare de 25 de dolari fiecare.

Oscar 2018. Premiile Oscar 2018. Nominalizări Oscar 2018. Filme Oscar 2018. Un alt cadou oferit nominalizaţilor la Oscar constă într-o cutie umplută cu 199 de citate pozitive, alături de o şedinţă de 18 minute cu Kalliope, în valoarea de 495 de dolari. Kalliope Barlis este autoarea „Phobia Relief: From Fear to Freedom”. Se pare că aceasta reușește să ajute orice om să scape de fricile lui, printr-o singură ședința de terapie.

Oscar 2018. Mai există și alte premii, printre care se numără și un lănțișor cu diamant, o operă de artă de la Reian Williams Fine Art, 10 ședințe cu instructorul personal Alexis Seletzky, un spray paralizant, un tratament de estetică dentară de 1380 de dolari și cercei de 40 de dolari.