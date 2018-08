Orlando Teodorovici, gata să-i ia locul lui Dăncilă

Eugen Orlando Teodorovici n-ar refuza să fie premierul României, dacă i s-ar propune acest lucru.

"Cine intră în politică şi spune că nu vrea o astfel de funcţie înaltă e ipocrit", a declarat ministrul de Finanţe într-o emisiune televizată.

"Daca viata o sa fie intr-o astfel de directie… Este normal si este de bun simt si nu trebuie sa se supere nimeni din niciun partid, un om politic este obligat sa isi doreasca sa ajunga cat mai sus, pentru ca eu inteleg ca un om din cauza asta intra in politica, sa faca bine pentru cei pe care ii reprezinta, pentru romanii nostri. Daca asta e telul tau, pai tot speri ca fiind bun, fiind capabil sa faci lucruri in directia aceasta trebuie sa ocupi cat mai sus astfel de pozitii ca sa poti sa faci bine in jurul tau. Cine spune ca nu e interesat, ca nu il preocupa, ca nu si-ar dori sa fie intr-o pozitie cat mai inalta este ipocrit. Eu nu sunt ipocrit, eu sunt omul care spune lucrurilor pe nume, eu le spun in fata”, a declarat Eugen Teodorovici la Antena 3.

Întrebat daca nu-i este teama ca va fi remaniat, ministrul a spus ironic ca „este bine sa fii, in viata, pe liste”.

"Este bine sa fii, in viata, pe liste. Inseamna ca esti in atentia cuiva. Ca e de bine sau nu, o decid ceilalti. Nu am de ce sa ma ingrijorez. Eu imi fac treaba la minister sau pe orice alta functie, ca si cum ar fi ultima mea zi de mandat. Am spus de foarte multe ori, este normal ca fiecare om in zona publica sa gandeasca in felul asta.

Domnule, cand vii la birou dimineata, trebuie sa actionezi ca si cum ar fi ultima ta zi si faci cat de multe poti. Daca stai si zici ca ai un mandat la dispozitie… (…) Pai ce faci? Vii la birou si bei cafeaua? Dai din pinteni si faci ce trebuie sa faci ca lucrurile sa se intample”, a afirmat Eugen Teodorovici pentru sursa amintită.