Orban, după ordonanţa lui Toader: E clar, PSD-ALDE guvernează pentru infractorii condamnaţi

Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca OUG anuntata de Tudorel Toader pentru repunerea in termen a celor condamnati de completuri nelegal constituite nu are temei constitutional, iar "PSD-ALDE guverneaza pentru infractorii condamnati si pentru cei necondamnati".

"E clar ca PSD-ALDE guverneaza pentru infractorii condamnati si pentru cei necondamnati, in incercarea de a ii scapa de pedeapsa atat pe unii si cat si pe ceilalti. O astfel de ordonanta este neconstitutionala. Decizia Curtii este foarte clara. Practic, se va lasa la latitudinea instantei sa considere cursul proceselor care se deruleaza, dupa decizia Curtii, sa hotarasca care probe sunt administrate corect si care nu. Nicidecum nu creeaza baza constitutionala pentru o astfel de ordonanta. Cu siguranta nu exista un temei constitutional pentru emiterea unei astfel de ordonante si vom incerca prin toate mijloace sa ne opunem adoptarii unui astfel de act normativ", a afirmat Ludovic Orban.



Liderul liberal a adaugat ca PSD are obsesia amnistiei si gratierii, iar pentru ca nu au reusit sa emita o astfel de OUG acum cauta diferite forme de gratieri si amnistii, noteaza ziare.com.







"De 7 ani de zile, PSD are obsesia legii amnistiei si gratierii. Nereusind sa dea o lege a amnistiei si gratierii, au declasant toate procedurile posibile pentru a da diferite forme de gratieri si de amnistii. De la recursul compensatoriu, in care au scos 14.000 de detinuti pe strada, punand in pericol viata, integritatea si proprietatea privata a fiecarui cetatean roman, pana la proiectul de lege atacat de noi la CCR privind desecretizarea tuturor actelor emise in baza deciziei CSAT din 2005 si pana la toate falsele conflicte de natura constitutionala declansate pe diferite teme, sunt disperati sa isi scape infractorii de pedeapsa", a completat presedintele PNL.