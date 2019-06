Lovitură pentru Rareș Bogdan. A pierdut șefia PNL București

Diferențele de toate felurile între Ludovic Orban și Rareș Bogdan s-a lăsat cu "mazilirea" celui din urmă, care viza președinția organizației din Capitală a liberalilor. Motiv pentru care noul președinte interimar PNL a fost aleasă Violeta Bogdan, consiliera lui Orban.

Conducerea centrală a PNL și-a ales, marți, la Parlament, prin vot secret, noul președinte al PNL București.

Fost ministru în cabinetul tehnocrat Dacian Cioloș și fost director al IPP, Violeta Alexandru a primit 21 de voturi 'pentru', 2 voturi 'impotriva' si 2 liberali s-au abtinut la vot. Aceasta va fi președinte interimar PNL Bucuresti si va propune si sefii PNL de sectoare.

Violeta Alexandru, consilier al preşedintelui PNL, a fost propusă, marţi, de Ludovic Orban preşedinte interimar al PNL Bucureşti, potrivit unor surse liberale.



Biroul Executiv al PNL urmează să voteze marţi această propunere.



Violeta Alexandru a deţinut portofoliul Ministerului pentru consultare publică şi dialog social în Guvernul condus de Dacian Cioloş, scrie Agerpres.



Pe 3 iunie, Cristian Buşoi a anunţat că se retrage din funcţia de preşedinte al PNL Bucureşti, în urma rezultatelor slabe obţinute la alegerile europarlamentare de organizaţia bucureşteană.



În aceeaşi zi, Biroul Politic Naţional al PNL a decis dizolvarea conducerilor organizaţiei PNL Bucureşti şi a celor şase organizaţii de sector. De asemenea, conducerea PNL a decis mandatarea preşedintelui liberalilor, Ludovic Orban, ca în termen de două săptămâni să facă propuneri pentru conducerea filialelor PNL Bucureşti şi a celor de sectoare.



La acea dată, europarlamentarul Rareş Bogdan afirma că, dacă îi sunt acceptate unele condiţii, probabil ar fi de acord să preia conducerea PNL Bucureşti.

Au credat nervii

Florin Roman i-a reproșat lui Ludovic Orban că o preferă pe Violeta Alexandru la șefia PNL București în locul lui Rareș Bogdan.

Roman a spus în ședința PNL că lui Orban îi este frică că Rareș Bogdan i-ar putea lua șefia PNL dacă ajunge lider la București și l-a acuzat pe liderul PNL că „s-a înconjurat numai de oameni fără valoare”.

"O susțin. A muncit într-un ritm absolut fantastic"

Rareş Bogdan a declarat marţi că ar fi încântat dacă Violeta Alexandru va fi desemnată preşedinte interimar al PNL Bucureşti, poziţie pe care el s-a oferit să o preia după demisia lui Cristian Buşoi.



"Dacă ar fi Violeta Alexandru, nu pot fi decât încântat. Este un om care a activat în societatea civilă foarte mult timp (...), a fost unul dintre oamenii cheie din campania pe Bucureşti, a muncit într-un ritm absolut fantastic atât door-to-door, cât şi la întâlnirile televizate. E un om foarte valoros al PNL şi cred că poate ocupa oricând o funcţie. Putea fi foarte bine pusă - la calităţile pe care le are şi la forţa pe care o are - pe lista de europarlamentare sau în orice altă poziţie, pentru că e un om foarte bun. A fost ministru în Cabinetul Cioloş şi a plecat de lângă Dacian în momentul în care s-a hotărât să facă o platformă politică, după care a venit alături de noi, fiind consilierul domnului Orban şi apoi a devenit, cred, membru la Sectorul 1", a spus Rareş Bogdan, la Parlament, unde se desfăşoară şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a afirmat că dacă va fi el desemnat, va primi cu toată responsabilitatea această funcţie. În caz contrar, a anunţat că va susţine orice conducere a PNL Bucureşti.



Europarlamentarul a mai afirmat că nu crede că declaraţiile sale i-au deranjat pe cei din PNL.



Despre scrisoarea a 622 de liberali din Bucureşti privind susţinerea sa, Rareş Bogdan a spus că e o surpriză foarte plăcută.



"Le mulţumesc foarte mult celor 622, precum şi tuturor liberalilor care au fost alături de mine şi de PNL în campanie. (...) Se va lua o decizie, cred că va fi cea mai bună decizie pe care PNL o poate lua în acest moment pentru Bucureşti, probabil se va ţine cont de dorinţa oamenilor, dar nu asta contează, contează că PNL trebuie să intre într-o campanie extrem de puternică, pentru că urmează cinci luni de foc. E important să fie cât mai degrabă problema Bucureştiului pentru a se intra în forţă în campanie într-un loc în care, din păcate, nu a performat foarte bine PNL la ultimele alegeri, dar are un mare potenţial", a mai spus el.



Rareş Bogdan a precizat că are o relaţie foarte bună cu preşedintele PNL, Ludovic Orban.