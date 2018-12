Olguţa Vasilescu îi acuză pe Klaus Iohannis şi opoziţia că vor să boicoteze legea pensiilor

Fostul ministru al Muncii Lia Olgluţa Vasilescu îi acuză pe preşedinetele Klaus Iohannis şi partidele de opoziţie că boicotează legea pensiilor, deoarece "nu vor aplicarea acesteia din cauza impactului mare pe care îl are."

Fostul ministru e recunoscut că legea nu este una perfectă, ci formula cea mai bună la care s-a ajuns ţinând cont de eforturile bugetare.

"Trebuia să avem vreo 200 de miliarde de lei în aplicare. Daca ne gândim că am pornit de la 56 de miliarde, bugetul asigurărilor si ajungem la 140, este clar că pensiile se dublează. Avem o creştere din 2016-2020 dublă, ajungem la 1775 lei, în interiorul mandatului nostrum de parlamentari," a precizat Olguţa Vasilescu.

Fostul ministru a invocat şi pericolele ce ar putea bloca sau întârziu, în viziunea sa, legea pensiilor. Primul ar fi acela ca sindicatele să atace unele prevederi din lege la CCR, pe motiv că ar fi discriminatorii. "În momentul în care ataci legea la CCR, nu mai poate să intre în vigoare, dosarele nu mai pot fi calculate în această perioadă. (...)"

În scenariul invocat de Olguţa Vasilescu, ar există şi riscul ca punctul de pensie să nu se majoreze de la 1 septembrie anul viitor. "Din moment ce nu vom avea acte normative in vigoare. Mi-e greau să cred ca Iohannis, prin parghiile pe care le are, poate sa intarzie legea mult. Probabil că vor impiedica intrarea in vigoare pe o perioadă de 3-4 luni. In calculul actual al legii, in tot ce inseamn[ etapele ei, va fi afectată de orice întârziere."

Atacurile fostului ministru al Muncii vin şi în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis menţine suspansul privind nominalizarea Olguţei Vasilescu la Ministerul Transporturilor, dar şi pe fondul criticilor dinspre tabăra opoziţiei că executivul nu are bani pentru pensii.