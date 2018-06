Olguța Vasilescu îl amenință pe Iohannis. "Pricepe mai greu, încep să fiu îngrijorată"

Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a adresat o serie de jigniri la adresa președintelui Klaus Iohannis, marți seara, la TVR. "Domnul Iohannis citeşte mai greu, pricepe mai greu, încep să fiu îngrijorată", a declarat ministrul Muncii care a precizat suspendarea președintelui nu este exclusă.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a spus, marţi seară, că în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis nu se va pronunţa în timp rezonabil şi nu o va revoca pe Laura Codruţa Kovesi, aşa cum spune decizia CCR, s-ar putea ajunge la suspendarea acestuia.

„De la Ludovic al IV-lea încoace, eu nu am mai auzit în lumea civilizată să vină cun conducător de stat şi să spună statul sunt eu. Nimeni nu a avut curajul să spună ce a spus preşedintele astăzi. Să vii să spui că nu există statul paralel... Pot să îi dau eu exemplu de stat paralel domnului Klaus Iohannis. (...) Vreau să îi transmit domnului Klaus Iohannis că nu poţi să-i amputezi ceva ce nu are. Dacă ne uităm în Constituţie, o să vedem că nu are niciun rol în ce priveşte revocarea procurorilor, doar trebuie să constate o procedură. (...) Domnul Iohannis citeşte mai greu, pricepe mai greu, încep să fiu îngrijorată. (...) Ce facem, sigur o să luăm o decizie. Aşteptăm să mai cugete domnul Iohannis, că vedem că mai greu cugetă, să prezinte o decizie. Sigur, într-un timp rezonabil aşteptăm ca dumnealui să se pronunţe şi dacă nu o va face, abia în acel moment vom lua o decizie. Preşedintele României se poate suspenda în măsura în care încalcă prevederile Constituţiei. Este motiv clar de suspendare, dar nu este luată niciun fel de decizie până acum în cadrul coaliţiei de guvernare", a spus Lia Olguta Vasilescu, la TVR1.

Precizările vin după ce, marţi, preşedintele Klaus Iohannis a spus că a citit motivarea Curţii Constituţionale referitoare la revocarea Codruţei Kovesi, precizând că mai are "un pic" de citit. Şeful statului a anunţat că, la o primă lectură, motivarea aduce la suprafaţă mai multe întrebări decât clarificări.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, referindu-se la liderul PSD Liviu Dragnea că este inadmisibil ca un "infractor" să apară la televizor şi să ameninţe magistraţii, după ce a organizat un miting "mediocru".

"Poate ar fi trebuit să spună ce înțelege dumnealui prin miting mediocru", a zis ministrul Muncii la TVR1.

Întrebată cum arată un miting de excepție, Olguța Vasilescu a oferit următorul răspuns: "Probabil că un miting în care, în mijlocul participanților, este președintele Klaus Iohannis îmbrăcat în geacă roșie. Probabil că acela ar fi un miting de excepție. Acesta, unde toată lumea a fost îmbrăcată în alb și nu a existat nicio geacă roșie cu președintele sub ea, probabil că, din punctul dumnealui de vedere, este mediocru".