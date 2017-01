Ofertă Vola.ro. Reduceri la vacanțele în Barcelona

Românii, cea mai numeroasă comunitate de imigranţi din Spania

Hotelul ofera turistilor ocazia de a admira celebra catedrala Sagrada Familia, de pe terasa de pe acoperis, aceasta aflandu-se in apropiere. Statia de metrou Sagrada Familia se afla la aproximativ 3 minute de mers pe jos, de aici turistii putand ajunge in centrul orasului in 5 minute.

Clientii pot inchiria atat masini, cat si biciclete de la receptie si beneficiaza de o anumita reducere la complexul sportiv Esportiu Claror situat in apropiere, ce dispune de 2 piscine, o baie cu aburi si o sala de fitness. Oaspetii hotelului se pot bucura de acces gratuit la internet, acesta fiind disponibil in toata incinta.

Ce puteți face în Barcelona, potrivit Vola.ro

Barcelona, destinatia-vedeta a Spaniei este un muzeu in aer liber in care domnesc fantezia si bunul gust. Barcelona este faimoasa datorita arhitecturii impresionante si indraznete a arhitectului Gaudi, fantastica in toate sensurile, dar si pentru atmosfera cosmopolita, plajele in care poti incerca sporturi nautice sau viata de noapte fara egal. Aceasta bijuterie scaldata de valurile Mediteranei a fost binecuvantata cu un potential geografic de invidiat, care combina armonios plaje cu apa cristaline dar si muntii majestuosi.

Intr-un city break poti explora de la porturile reamenajate pana la strazile medievale din cel mai bine pastrat cartier gotic din Europa si superbele edificii moderniste din Eixample. Apogeul frumusetii sale este atins de muzeele orasului, de minunatiile arhitecturale, de plajele animate si de pietele bogate. Peisajele pitoresti si arhitectura unica si fantastica a maestrului Gaudi, precum si galeriile de arta ce expun opere de Picasso, Miro si Tapies sunt doar cateva motive pentru care trebuie sa mergi intr-un city break la Barcelona.