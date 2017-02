Ofertă de vacanță pentru îndrăgostiți. Vola.ro anunță o ofertă surprinzătoare

Cei care vor să călătorească într-un loc al îndrăgostiților au la Vola.ro o ofertă interesantă. În pachet intră biletele de avion și cazarea la un hotel superb.

Cea mai mare agenția online de turism, Vola.ro, anunță oferte atractive la vacanțe în Veneția. Întreaga ofertă o găsiți - AICI.

De exemplu, la un pachet de 3 nopți de cazare, cu biletele de avion incluse, aveți o reducere de 40%. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Cazare este la Hotelul Piave. Acesta are o pozitionare buna, la aproximativ 8 km distanta de Venetia, in Mestre. La o distanta de mai bine de 30 de km se gaseste si aeroportul Treviso. In Venetia se poate ajunge cu usurinta, cu autobuzul sau trenul. Langa hotel exista o statie de autobuz de unde turistii pot lua mijlocul de transport care ii va duce in Venetia in aproximativ un sfert de ora. Gara se afla si ea la aproape 200 de metri de hotel.

Aflat la 10 minute de Grand Canal, hotelul ofera internet gratuit in spatiile publice, fiind disponibila si o parcare privata contra cost. Se pot inchiria autoturisme, personalul hotelier fiind cel care poate pune la dispozitie bilete pentru calatoria in Venetia. Se pun la dispozitie si servicii de babysitting sau centru de intalniri. Detalii găsiți - AICI.

Ce poți face în Veneția, potrivit Vola.ro

Potrivit Vola.ro, city break-ul la Venetia nu ar fi complet fara o vizita la palatul conceput in stil renascentist, Palatul Dogilor, aflat imediat langa Bazilica San Marco. Este un exemplu de arhitectura gotica venetiana si de-a lungul timpului a servit ca Senat, centru administrativ, tribunal si inchisoare pana in 1797.

Decoratiunile palatului sunt impresionante, cu sculpturi ale unor animale, flori si reprezentari ale lunilor anului sau scene si personaje biblice: Judecata lui Solomon, Noah, Adam si Eva sau Arhanghelul Gabriel. Interiorul sau este un muzeu ce gazduieste picturile artistilor venetieni Tintoretto si El Verones.

Biletul pentru Palat este inclus in pretul turului si va permite intrarea fara a astepta la coada. Palatul poate fi vizitat in aproximativ 1 ora, iar pretul porneste de la 30 euro/ persoana, spune Vola.ro.

Cei de la Vola.ro mai spun că cel mai bun mod de a aprecia frumusetea si unicitatea unui oras construit pe apa este de a-l explora cu barca. Plimbandu-va pe Marele Canal din Venetia si pe canalele minore, veti descoperii palate splendide, biserici minunate, cele 400 de poduri ale orasului, Piata San Marco, Bazilica San Marco si Palatul Dogilor. Turul pe Marele Canal aduce magia Venetiei si este ideal pentru fotografii memorabile. Spre deosebire de o plimbare cu gondola, acest tur pe Grand Canal cu barca va duce prin mai multe zone ale orasului, pentru o cunoastere profunda a Venetiei, „Orasul plutitor”.