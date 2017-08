Ochelari VR foarte ieftini! Cat a ajuns sa coste cea mai noua tehnologie

Ochelarii VR au preturi din ce in ce mai avantajoase. Oferte foarte bune pentru cele mai noi tehnologii gasiti de la StilPropriu.ro

Ochelari VR – Oferta completa de la StilPropriu.ro poate fi consultata AICI.

Ochelarii VR sau ochelarii de realitate virtuala asa cum mai sunt ei numiti, au fost la inceputul aparitiei lor foarte scumpi. In timp, insa, pretul lor a devenit tot mai avantajos si accesibil pentru toata lumea. Desi inca nu exista foarte mult continut video de tip 360 de grade, pentru ca este destul de dificil de filmat iar camerele cu asemenea functie sunt inca destul de scumpe, merita sa investiti o suma modesta intr-o pereche de ochelari VR pentru a experimenta macar o data senzatia cele mai noi tehnologii.

Daca sunteti dispusi sa investiti putin mai mult chiar, veti putea cumpara o pereche de ochelari virtuali care sa va permita si sa jucati jocuri de pe telefonul mobil in acest format. Mai multe detalii aveti in continuare:

StilPropriu.ro – Ochelari de realitatea virtuala Beste Buy VR Cardboard

Incepem cu cel mai ieftin model de ochelari de realitate virtuala. Oferta extrem de avantajoasa pentru modelul de ochelari produs de Beste Buy. Este vorba despre un cardboard pe care va puteti pune telefonul mobil sa ruleze un video 360 de grade si sa intrati in lumea magica a realitatii virtuale. Senzatia este unica si pretul e mai mic ca niciodata. Oferta o gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ochelari de realitatea virtuala NK

Daca iubiti informatica si electronica, va place sa dispuneti de ultima tehnologie si sa nu pierdeti niciun detaliu, cumparati ochelarii de realitatea virtuala NK. In ciuda faptului ca vorbim despre un brand mai putin cunoscut, ochelarii sunt foarte bine realizati, au un pret scazut si pot fi ajustati pentru orice tip de telefon mobil. Mai multe detalii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ochelari de realitate virtuala cu telecomanda

Ochelarii de realitate virtuala cu telecomanda de la Viziovr dispun de reglare pentru distanta de vizionare, reglarea focalizarii, panou frontal cu gaura pentru a folosi camera foto a smartphone-ului, astfel ca pot fi folositi si ca ochelari pentru realitate augmentata. Ochelarii sunt compatibili cu iOS si Android si telecomanda are conexiune bluetooth si functioneaza pe baterii. Mai multe informatii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ochelari de realitatea virtuala Best Buy VR Fit

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru aceasta pereche de ohelari de realitate virtuala de la Best Buy VR Fit care sunt compatibili cu orice telefon mobil. Ochelarii pot fi comandati cu livrare rapida si in cazul in care nu va plac, pot fi returnati foarte simplu in 15 zile. Toate detaliile si pretul la reducere le gasiti AICI.