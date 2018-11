Oana Zăvoranu, distrusă de durere. A murit!

Oana Zăvoranu este distrusă de durere, pentru că i-a murit motanul.

Oana Zavoranu a suferit dupa ce a murit Marty, motanul ei preferat, acum Muffin s-a stins din viață.

"Muffin, sufletul nostru a luptat pana in ultimul moment cu cea mai cumplita boala care poate surveni la pisici...FIP, SAU FIV, o boala letala, in urma careia nici o pisicuta in lume, nu a putut sa fie vindecata sau sa supravietuiasca!...am crezut ca el o sa fie primul ...

Muffin al nostru a luptat cu boala, mandru, ambitios si demn, vrand sa traiasca.", a scris Oana pe Facebook.