O tânără din Iaşi a vrut să se sinucidă. Un bărbat s-a apropiat de ea şi i-a spus: "Dacă şi tu..."

Un bărbat din Iaşi a ajuns eroul zilei după ce a salvat viaţa unei tinere aflată în depresie care a încercat să-şi pună capăt zilelor. Acesta a observat că fata a intrat în apa rece şi adâncă a lacului, iar când a realizat că vrea să se sinucidă, nu a mai stat pe gânduri şi s-a aruncat să o salveze cu orice risc.

Mihai Baciu, un ieşean în vârstă de 35 de ani din Iaşi, a ajuns omul zilei după ce a dat dovadă de un adevărat eroism. Acesta i-a salvat viaţa unei tinere aflată în depresie care a încercat să-şi pună capăt zilelor. Agent de pază la Baza de agrement Ciric, Mihai Baciu se afla vineri dimineaţă în apropierea lacului când a văzut-o pe Alina Mihaela trecând pe lângă el. Tânăra era vizibil tristă şi s-a aşezat pe malul lacului, iar norocul ei a fost că în apropiere se afla Mihai.

"M-am întâlnit cu ea pe drum, am trecut unul pe lângă celălalt. Era posomorâtă, se vedea faptul că gândul ei era departe, dar nu m-am gândit nicio clipă că ar vrea să se arunce. Apoi m-am pus lângă hidrobiciclete să stau puţin la umbră sub sălcii. Ea stătea pe bordură de la debarcader, şi-a scos papucii din picioare, şi-a dat geacă jos, îşi lăsase şi poşeta la mal. Avea pantalonii suflecaţi şi am crezut că vrea să stea cu picioarele în apă să stea la rece, să se răcorească", povesteşte ieşeanul Mihai Baciu.

Fără să bănuiască o clipă că tânăra ar avea gânduri necurate, bărbatul şi-a dat seama de intenţia fetei după ce s-a aruncat brusc în apa rece a lacului Ciric. "Ea, văzându-mă pe mine, şi-a dat drumul de pe bordură în apă. Iniţial am crezut că glumeşte, dar era îmbrăcată. Când am văzut că s-a aruncat aşa în apă mi-am dat seama că fata nu avea gând curat. Am urcat repede într-o barcă care era legată cu o sfoară mai lungă şi m-am împins cu putere de la mal. Norocul meu a fost că ea era la suprafaţă apei, iar apoi a făcut nişte mişcări ca să se scufunde, iar când era aproape să se ducă de tot la fund am prins-o de cap, am ridicat-o şi am tras-o cum am putut. Nu am reuşit să o ridic de tot în barcă, era totuşi greuţă. Am tras-o şi am ţinut-o aproape de barcă, apoi am chemat un coleg de-al meu să vină să mă ajute să o aduc la mal", a mai povestit bărbatul.

"Avea în jur de 35 de ani, era tânără şi chiar frumuşică. Eram aşa... nedumerit, dacă şi tu o femeie aşa frumoasă ai gânduri de astea necurate... păi una urâtă la care nu se uită nici naiba ce gânduri să mai aibă? Este bizar, nu a vrut să-mi spună nimic", mai spune acesta, conform bzi.ro.