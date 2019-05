O tânără de 16 ani a făcut un sondaj pe net: "Ce să aleg? Moartea sau viața?" Urmarea tragică...

Sinucidere socanta, după un sondaj online

O fată de doar 16 ani din Malaezia, aflată într-o depresie severă, s-a gândit să își întrebe prietenii de pe o rețea de socializare dacă să își pună capăt zilelor sau nu. Urmarea este cutremurătoare.

Tânăra de 16 ani din statul malaezian Sarawak a postat pe Instagram o întrebare tulburătoare: "Really Important, Help Me Choose D/L" (E foarte important. Ajutați-mă să aleg Moarte/Viață).

După ce majoritatea votanților (70%) au ales "Moarte", tânăra s-a aruncat în gol de la etajul trei.

Poliția din Sarawak a reacționat printr-o conferință de presă în care a declanșat o campanie de conștientizare cu privire la riscurile rețelelor sociale în cazul tentativelor de sinucidere.

Un avocat a sugerat că toți cei care au votat în favoarea morții tinerei ar trebui trași la răspundere de autorități, dar legislația este încă neclară în acest sens, potrivit The Star.

Șeful Asociației de psihiatrie din Malaezia, Tan Sri Lee Lam Thye, a insistat asupra nevoii de campanii de informare și conștientizare a problemelor de sănătate mentală din țara asiatică.

"Fata ar fi încă în viață dacă majoritatea celor care au intrat pe contul ei de Instagram ar fi descurajat-o să își ia viața", a declarat presei unul dintre oficialii implicați în cazul fără precedent.