O staţie spaţială cade pe Pâmânt! Uite când va avea loc evenimentul şi cum te va afecta

Bucati din statia spatiala chineza Tiangong-1 vor ajunge pe Pamant, in acest weekend, conform datelor furnizate de Agentia Spatiala Europeana (ESA).

Agentia precizeaza ca riscul pentru oameni de a fi loviti de astfel de bucati este mic, pentru ca cele mai multe se vor dezintegra la intrarea in atmosfera. Totusi, Agentia Spatiala Europeana a precizat ca se asteapta sa fie si bucati care vor ajunge pe Pamant. Fragmente ar putea ajunge si in Europa, probabil in Perpignan si Corsica (Franta), conform ziare.com.



Pe de alta parte, China sustine ca Tiangong-1 "ar trebui sa arda complet la reintrarea in atmosfera".



Specialistii spun ca riscul ca un om sa fie lovit de resturile spatiale este de unu la peste 1.000 de miliarde, adica de zece milioane de ori mai putin decat riscul de a fi lovit de trasnet in fiecare an.