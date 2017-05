O rachetă a atacat capitala Arabiei Saudite chiar înainte de vizita lui Trump!

Rebelii din Yemen au lansat o rachetă balistică asupra capitalei Arabiei Saudite, cu câteva ore înainte de sosirea președintelui american Donald Trump, transmit agențiile de presă internaționale.

Donald Trump urmează să facă sâmbătă la Riad prima escală din primul său turneu internațional, în cadrul căruia mai sunt programate vizite în Israel, la Vatican și la Bruxelles.

Apărarea antiaeriană a doborât racheta deasupra unei zone nelocuite, la 180 de kilometri la sud-est de riad, arată un comunicat al coaliției internaționale condusă de Arabia Saudită.

Atacul a fost anunțat inițial de agenția oficială de presă a rebelilor, care au precizat că a fost vorba de o rachetă Burkan-1.

Înainte de confirmarea oficială de la Riad, televiziunea saudită Al-Arabiya a relatat că forțele coaliției arabe bombardează masiv o bază de rachete din apropierea capitalei yemenite Sanaa, controlată de forțele șiite houthi.

Coaliția statelor arabe din zona Golfului Persic sprijină revenirea la putere a guvernului legitim din Yemen, în încercarea de a limita rolul Iranului în regiune. Sub președinția lui Trump, Washingtonul ia în considerare extinderea sprijinului pentru coaliție, fără implicare militară. Fostul președinte Barack Obama a redus rolul Statelor Unite în conflictul din Yemen, din cauza numărului tot mai mare de victime civile.

Donald Trump a plecat în primul turneu internațional, din mijlocul unor scandaluri și de la un minimum de popularitate

Președintele american Donald Trump, însoțit de soția sa, Melania, a plecat vineri în primul său turneu internațional, cu etape în Arabia Saudită, în Israel, la Vatican și la Bruxelles, transmit agențiile de presă internaționale. El a lăsat în urmă acuzații grave în presa din Statele Unite și cel mai scăzut nivel de popularitate de la preluarea mandatului.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în perioada 14-18 mai, ale cărui rezultate au fost publicate vineri, arată că numai 38% din americani îl aprobă pe Trump, în timp ce 56% îl dezaprobă, iar 6% au sentimente amestecate față de președinte, arată Reuters. În rândul Partidului Republican, procentajul celor nemulțumiți a crescut de la 16% săptămâna trecută la 23% în prezent.

Dezvăluirile făcute săptămâna aceasta de presa din SUA privind problemele lui Trump au continuat vineri, potrivit Agerpres.

Ziarul Washington Post, care scrisese că președintele i-a divulgat ministrului rus de externe Serghei Lavrov informații secrete, a adăugat încă un detaliu despre ancheta FBI privind legăturile anturajului prezidențial cu Rusia: unul dintre cei aflați în atenția Biroului Federal de Investigații este un consilier de rang înalt de la Casa Albă.

Cotidianul New York Times, care afirmase că informațiile secrete scăpate de Trump chiar în Biroul Oval proveneau de la serviciile secrete israeliene, a venit cu noi detalii din timpul primirii lui Lavrov. Un document bazat pe notele din timpul întâlnirii președintelui american cu șeful diplomației ruse citează cuvintele lui Trump despre fostul director al FBI, James Comey: "Tocmai l-am dat afară pe șeful FBI. Era nebun, de-a dreptul țicnit. Am făcut față unei mari presiuni din cauza Rusiei. Am scăpat de asta".

Reuters nu a reușit să verifice existența documentului prezentat de New York Times. Întrebat despre articol, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a afirmat că "prin grandomanie și politizarea anchetei privind acțiunile Rusiei, James Comey a creat presiuni inutile asupra capacității noastre de a ne apropia și de a negocia cu Rusia". Potrivit lui Spicer, adevărata știre este scurgerea de informații despre conversații "private și cu nivel ridicat de secretizare", iar concedierea lui Comey nu pune capăt anchetei FBI.