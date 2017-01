O prezentatoare celebră, însărcinată pentru prima dată. Anunţul a fost făcut în urmă cu puţin timp

Una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din Statele Unite ale Americii, Lauren Conrad, a anunţat în urmă cu puţin timp că este însărcinată cu primul său copil.





Mai precis, Lauren a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie in care apare ecografia: ‘’La multi ani! Am deja un sentiment ca anul 2017 va fi cel mai bun...’’, a scris artista la descrierea fotografiei, conform wowbiz.ro.



Lauren Conrad are de 30 de ani şi s-a logodit cu iubitului ei, William Tell, în urma cu trei ani. "Sunt foarte fericită să pot împarţi acest moment cu voi. Eu şi William ne-am logodit în weekend. Sunt mai mult decât încântata!", scria ea încântată atunci.