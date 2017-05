O șoferiță din Cluj s-a trezit cu un șarpe în mașină. "Sunt disperată, am copil mic"

O șoferiță din Cluj-Napoca s-a trezit cu un pasager neanunțat în propria mașină: un șarpe.

O clujeancă a povestit pățania prin care a trecut în momentul în care a încercat să își pornească mașina. Femeia locuiește lângă lacul din Gheorgheni din Cluj.

"Doresc sa va sesizez in ceea ce priveste lucrarea de amenajare, decolmatare a lacului de langa Iulius Parc si Park Lake. Probabil in urma activitatii desfasurate de firma ce lucreaza in zona la scoaterea namolului de pe fundul lacului a fost deranjat si ecosistemul.

Duminica, 14 mai, m-am trezit cu un sarpe in masina. Autoritatile "competente" au ridicat din umeri si problema este nerezolvata. Nu stiu daca a iesit, dar precizez ca am un copil mic si imi este frica sa mai folosesc masina. Imi este frica de altfel sa nu intre serpi si in casa (daca de la lac vin). Stam exact pe malul lacului, dar niciodata nu au fost probleme. Va rog din suflet sa gasiti solutii sa nu fie si vecinii in aceasta cumplita situatie si sa dati cu substantele adecvate in zona. Exista antireptile care nu le afecteaza, dar le impiedica migrarea spre casele si masinile noastre. Sunt disperata si dezamagita ca de 3 zile nimeni nu poate face nimic", a relatat Borbe Georgiana, potrivit StirideCluj.ro.