O oaie cu două guri a înspăimântat Turcia. Stăpânul a început să tremure când a făcut descoperirea

Un fermier a rămas șocat când a găsit, lângă urechea unei oi din gospodăria sa, o gură care secreta salivă, având chiar și reflexe de înghițire. Totul se petrece într-o provincie din centrul Turciei.

”Am început să tai părul oilor, iar după ce am terminat vreo două (oi) am început să lucrez la a treia. Când am văzut gura de lângă urechea oii, m-am gândit că poate i-am tăiat accidental urechea. Toutși, când am verificat a doua oară, am realizat că este o gură. Am fost foarte speriat. Am început să tremur”, a declarat Ali Duman, stăpânul animalului, potrivit Mirror.

Cazul a intrat și în atenția specialiștilor. Un medic veterinar a examinat oaia, declară că animalul nu poate mânca nimic cu cea de-a doua gură. Iar această anomalie ar fi apărut după ce mama oii ar fi mâncat chimicale în timp ce era gestantă.

”Anormalitatea ar mai putea să fie creată de radiații sau medicamente cu hormoni. Acest lucru ar trebui investigat serios”, a mai spus medicul.