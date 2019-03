Mireasa a găsit mesajul pe talpa pantofilor de nuntă, lăsat de mama ei, aflată pe patul de moarte

O mireasă a găsit scris pe talpa pantofilor de nuntă, secretul lăsat de mama ei, aflată pe patul de moarte.

Emma, 38 de ani, este dărâmată după ce a găsit mesajul de la mama ei. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer în 2017 și ea avea programată nunta în luna august, sperând că se va face bine până atunci.

Emma a declarat pentru BBC că: este atât de greu de planificat o nuntă fără să o am lângă mine și am multe lacrimi.

Ea a spus că i-au sosit pantofii care erau deja plătiți de mama ei.

"Am vrut să ai un cadou de la mine în ziua nunții. Pantofii de nuntă sunt de la mine pentru tine. Sper să ai o zi magică. Cu multă dragoste și îmbrățișări.", era mesajul scris.

Femeia a spus că logodnicul ei știa de această surpriză.

"Am scos un singur pantof și am văzut o parte din mesaj. Atunci și-a dat seama că e de la mama ei. Am izbucnit în plâns, nu puteam să respir.", a mai precizat Emma.