Cucerea întreaga lume acum 20 de ani - VEDETA de nerecunoscut la 43 de ani: distrusă de operaţii!

Gabriela Spanic era una dintre cele mai frumoase actriţe din Venezuela. A uimit cu talentul ei şi devenise modelul multor tinere. Mai mult, frumoasa actriţă a venit în România şi sute de fani au putut să o vadă în carne şi oase. Până şi Lucian Viziru i-a compus un cântec, frumuseţea ei răpitoare fermecându-l şi pe el.



În ultimii ani, Gabriela Spanic a trecut printr-o serie de transformări, iar operaţiile estetice i-au schimbat radical înfăţişarea, actriţa fiind de nerecunoscut şi părând mai în vârstă decât cei 43 de ani ai săi. Ea şi-a făcut implant în pomeţi, şi-a mărit buzele, bustul şi posteriorul.

Watching @gabyspanic Interview #ElLadoHumanodelaFama by @Telemundo no me llores eres la mejor te quiero ver en novelas otra vez TE AMO ♡ pic.twitter.com/etU71lft1o