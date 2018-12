O liftieră de spital, acuzată că a cerut din cadourile copiilor bolnavi de cancer

Acuzaţii grave la adresa unei liftiere de la Spitalul din Craiova.







O liftieră de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova este acuzată că a cerut din cadourile şi dulciurile pe care un grup de tineri le duceau copiilor de la Secţia de Oncologie.

Victor Mihăescu, unul dintre tineri, a povestit pe pagina sa de Facebook întreg incidentul:



"Povestea incepe cu o usa de lift … la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Incarcati cu 100 de plase cu cadouri si dulciuri pentru copiii de la sectia de Oncologie, impreuna cu colegii mei, am asteptat civilizat liftul pentru a urca la etajul 9. Nu din comoditate, ci din cauza greutatii plaselor. Liftul ajunge, se deschid usile si ne urcam. Din prima secunda cand am pus piciorul in lift…a inceput bataia de joc si nesimtirea pe care nu am mai intalnit-o la un asemenea nivel. O sa incerc sa expun conversatia LIFTIEREI cu noi:



– Mie ce mi-ati adus? Ce plasa imi dati? (Noi…am zambit…crezand ca este o gluma…si am tacut..fastaciti..)

Liftiera insa insista:

– Haideti…nu imi dati si mie o plasa? Ce..nu stiti ca de cate ori se vine aici cu cadouri…prima plasa se da la liftiera?

(noi…siderati…lasati masca…fara cuvine…)

– Nu stiam ca asa trebuie… ce plasa doriti? Din aceasta cu pufuleti? (zice una din colegele mele..in gluma)

– Nu nu…nu cu pufuleti…Pai ce.. nepotii mei mananca pufuleti? Sunt de familie bun…ce mama…dr..



Intre timp ajunge liftul la etajul 9….si coboram unul cate unul pe langa „duamna” care statea pe scaun si se uita sfidator la noi ca nu i-am dat nimic. Apoi…nu a indurat-o inimia si ne-a aruncat ultimele vorbe:



– Sper sa nu va mai intoarceti, sa mergeti cu acest lift, cat sunt eu aici…nesimtire…



Usile s-au inchis…."



