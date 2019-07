O furtună puternică a lovit Aradul. Populația, avertizată prin sistemul Ro Alert

O furtună puternică a lovit Aradul în această seară. Autoritățile sunt în alertă și au avertizat populația prin sistemul Ro Alert, a informat Realitatea TV.

Corespondentul Realitatea TV din Arad a explicat: "Codul portocaliu a intrat in vigoare aici de la ora 18:00 si au aparut ploile puternice. Vremea s-a schimbat in tot judetul, cerul este acoperit cu nori si se aud si tunete. Autoritatile se asteapta la furtuni in orele care urmeaza".

Vezi mai jos imagini!

Conform purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, maior George Pleșca, „în contextul avertizării cod portocaliu, care începe duminică, de la ora 18, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad au fost dispuse măsuri suplimentare în vederea creșterii capacității de intervenție a subunităților.

Astfel, au fost prealertate toate turele libere, pentru a putea să se prezinte în cel mai scurt timp la unitate, dacă situația o impune. Au fost reverificate toate mijloacele tehnice, care presupun intervenția pentru inundații: motopompe, motopompe remorcabile, transportabile de mare capacitate, bărci. De asemenea, au fost reverificate mijloacele tehnice genistice de intervenție în cazul unor furtuni puternice: drujbe, motofierăstraie și celelalte mijloace genistice”.

„La nivel de Comitet Județean a fost prealertat personalul Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, de asemenea, începând cu ora 18.00, a fost activată și Grupa Operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, maior George Pleșca.

De asemenea, s-a transmis avertizarea către toate primăriile din județul AR și s-a dispus instituirea permanenței la toate primăriile din județ.