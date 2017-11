O fetiță de opt ani, condamnată la moarte! Părinții ei refuză tratamentul pentru cancer

O fetiţă de 8 ani din România este condamnată la moarte de proprii părinți. Copila diagnosticată cu cancer la rinichi are metastaze pulmonare, iar părinţii săi refuză tratamentul de chimioterapie şi nu acceptă să o opereze la plămâni, anunță REALITATEA TV.

Copila din satul Bohotin, comuna Răducăneni, a fost diagnosticată cu cancer la rinichi în 2011. Aceasta a fost monitorizată în clinica de oncologie de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. Însă din luna august a acestui an, fata nu a mai fost adusă la tratament.





"Pentru patologia pe care o are, a avut numeroase internari. În ultima vreme nu s-a mai prezentat la evaluari. Ultima internare in spitalul nostru este in iulie 2017. Deoarece copilul si familia acestuia nu au raspuns la aceste programari a fost anuntata Directia de Protectie a copilului. Acest copil are nevoie de tratament care nu se poate face decat in spital", a spus prin telefon pentru REALITATEA TV, Tamara Rosu, medic.



Fata are nevoie să-şi continue tratamentul de chimioterapie, apoi să fie supusă unei operaţii pentru a supravieţui. În timp ce starea fetei se agravează pe zi ce trece din cauza cancerului în stadiu terminal, părinţii refuză în continuare tratamentul.





Tatăl fetei crede că medicii vor să-i fure fiicei sale organele.



„Au vrut să mă mintă să o oblige să o opereze. Să semnez eu viaţa copilului pe un caiet studenţesc? Vă daţi dumneavoastră viaţa pe mâna mea să vă tai şi - ferească Dumnezeu! să iasă copilul în sicriu? Eu ştiu ce fac doctorii în sala de operaţie? Se poate să-i ia organele”, a declarat pentru adevarul.ro Petru Nedelcu.



Mama copilei spune că nu-şi lasă fetiţa pe mâna chirurgilor până când aceştia nu semnează un document prin care să-şi asume un eventual eşec al intervenţiei.