O fetiţă are nevoie de ajutorul nostru! Drama copilei înfiată de biserică

O fetiţă are nevoie de ajutorul nostru! Drama din spatele unor ochi mari şi trişti

O fetiţă de 10 ani, a fost „înfiată” de biserică. Bianca are nevoie de ajutor iar preoții și dascălii fetei fac un apel către cei care o pot sprijini. Micuţa nu îşi doreşte decât…o viață normală, fără neajunsuri.

Bianca a rămas fără mamă și este crescută de bunica și de tatăl ei, care din păcate a rămas fără serviciu. Astfel, trăiește din pensia de urmaș și sprijinul bunicii care la rândul ei nu-i poate oferi prea mult.

Copila învață la Școala Gheorghe Gomoiu din localitatea Călinești. Mai are un frate, mai mare. Ca să îi ofere o viață normală, biserica s-a implicat demarând un proiect inedit: „Campanie de înfiere studii…”. Preotul Cosmin Bologea, de la Parohia Turculesti din comuna Călineşti a făcut publică acest proiect social, făcând un apel către cetăţeni.

„Cu toţii ne dorim copii frumoşi, sănătoşi şi intelepţi. Ne dorim să reuşească în viata, să ne bucure inima. Educatia creştină este primordială, la baza fericirii unei familii, fără de care bunăstarea şi fericirea nu poate exista.

Astăzi vă prezentam pe Bianca a cărei mămică se află în Ceruri de când fata avea 6 ani. În prezent este crescută de bunica ei şi doreţte să îşi continuie studiile şi să îşi păstreze înţelepciunea pe care o are.” a scris preotul pe Facebook despre cazul fetiței.

Bianca are nevoie de ajutor, iar oamenii cu suflet îi pot reda speranța în mai bine. Costurile cursurilor ser ridică la : 350 lei taxa la after school, 10 lei masa pe zi, 4 lei pe zi transportul de la școală acasă și retur, 15 lei ora de meditație la engleză.

Cei care au demarat campania au ales să o înscrie la after school pentru ca fetița să aibă o masă caldă pe zi și să poată învăța în condiții normale. Bianca nu are acasă o cameră a ei în care să poată să își facă temele și să doarmă. Acum bunica nu mai are posibilitatea să plătească masa și cursurile de after school.

„Noi am decis să „adoptăm” acest copil ca să-şi continue cursurile în școală noastră alături de colegii ei. Din păcate sunt multi copii în această situație și orice ajutor în educatie este important pentru formarea lor ca oameni”, a mai spus preotul Bologea.

Pe lângă costurile care-i sunt necesară să-şi poată continua cursurile. Bianca are nevoie de ajutor şi pentru a-i fi amenajată o cameră. Vrea să poată învăţa şi să aibă o cameră a ei în care să doarmă şi îşi facă lecţiile. Oamenii cu suflet o pot ajuta să-şi împlinească visul! Bunicii îi sunt de folos materiale de construcții, mobilier și tâmplărie.Cei care pot să-i întindă o mână Biancăi o pot face prin intermediul Parohiei Turculesti din comuna Călineşti.

