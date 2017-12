O femeie acuză o firmă de curierat că i-a distrus Crăciunul copilului. Ce s-a întâmplat cu cadoul

O tanara mama din Iasi a crezut ca face cea mai buna alegere daca ii cumpara copilului sau un cadou de pe Internet. Pentru ca a vazut mai multe jucarii pe un site, jucării care i-ar fi placut copilului sau si nu le gasea in magazinele din Iasi, a decis sa le comande. Pentru a fi sigura ca le primeste la timp pentru a le oferi fetitei, in perioada Craciunului, a facut comanda din timp, potrivit bzi.ro. În schimb, cadoul a ajuns abia pe 28 decembrie, şi nu la timp.

"Pe 14 decembrie am lansat comanda. Mi-au raspuns ca au primit comanda si ca va fi livrata in perioada 22-25 decembrie. Pentru ca erau cateva zile in care nu se efectuau comenzi, fiind liber in perioada sarbatorilor, au livrat comanda pe 21 decembrie, noaptea. Asa mi-au transmis printr-un mesaj pe email. Ramanea sa imi aduca firma de curierat coletele. Am comandat un tobogan si un tonomat, de cateva sute de lei", a spus M. P. Aceasta sustine ca de atunci a incercat sa rezolve situatia cu firma de curierat pentru a primi coletele.

"M-am dus la sediul firmei de curierat, in zona Baza 3, langa fostul CET. Acolo am vazut in depozit mii de colete care nici macar nu erau scoase de pe peleti. I-am intrebat de comanda mea. Mi-au spus ca nu au suficienti angajati care sa desfaca paletii si sa nu ma astept sa primesc coletele prea repede. Ca sunt comenzi din luna noiembrie neonorate care o sa ajunga pana pe 15 ianuarie anul viitor. Iar eu, care am comandat luna asta, sa nu ma astept sa primesc prea curand coletele. Drept dovada ca mi-au livrat doar o parte din cadou", a spus M. P.

Aceasta mai este revoltata si pentru ca angajatii firmei au tratat-o necorespunzator.

"Trei zile am sunat la numarul firmei si imi dadea ocupat. Cand mi-au raspuns, mi-au zis ca nu stiu ce sa imi spuna, cand o sa-l primesc. De ce nu suplimenteaza personalul daca nu fac fata comenzilor? De ce iau atat de multe comenzi daca nu pot sa le livreze la timp? Adica iti iei o responsabilitate si apoi te faci ca ploua. Am observat ca sunt obisnuiti sa faca asta pentru ca mai multi oameni se plangeau pe site-urile de socializare ca nu sunt seriosi. S-au obisnuit cu chestia ca la noi, la romani, merge si asa. Eu nu stau cu mainile in san pana nu o sa se ia masuri. De aceea am depus si sesizare la Protectia Consumatorilor", mai spune femeia.