O femeie a fost tăiată cu motocositoarea de soţ, din greşeală. A fost preluată de un elicopter SMURD

Tăiată cu motocositoarea de soț. Incidentul grav a avut loc în comuna Câțcău, județul Cluj. O femeie a fost rănită grav, din greșeală, de către soțul său. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional.

Bărbatul tăia iarba din curte cu motocositoarea, iar femeia a vrut să îi deschidă poarta de la grădină. Doar că bărbatul s-a întors brusc și a rănit-o pe femeie în zona picioarelor și a abdomenului.

Incidentul a avut loc in aceasta dimineata putin dupa ora 8. Cei doi soti locuiesc in Dej dar au mers la casa parinteasca din localitatea Salisca pentru a face curatenia de primavara. Sotul femeii taia iarba cu o motocositoare electrica, iar femeia a vrut sa il ajute, deschizandu-i poarta de la gradina.

In acel moment barbatul care avea in mana motocositoarea s-a intors si accidental si-a ranit sotia, provocandu-i rani extrem de grave in zona picioarelor si a abdomenului. In urma apelului la 112, la fata locului s-a deplasat de urgenta o ambulanta SMURD de la Dej care a transportat-o pe femeie la Spitalul Municipal Dej unde a fost operata si stabilizata. Medicii spun ca lama motocositorii i-a trecut la cativa milimetrii de artera femurala. Pentru a primi ingrijiri medicale specializate, medicii de la Dej au decis sa o transfere la Cluj-Napoca, dar pentru siguranta transportului au solicitat un elicopter SMURD. Aeronava a aterizat pe stadionul din Dej si dupa ce a preluat-o a plecat de urgenta spre Cluj-Napoca. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.