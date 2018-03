O eurodeputată portugheză despre Dăncilă: ”Credeam că e mută”. Dragnea? ”Un pretins socialist”

Ana Gomes

Europarlamentara social democrată Ana Gomes, cea care a criticat PSD și cererea de revocare a șefei DNA, îi răspunde premierului Viorica Dăncilă.

"Mă mir că această doamnă vorbește. Credeam că e mută. În atâția ani în care am fost împreună în grupul socialist în Parlamentul European, eu nu am auzit-o să deschidă gura vreodată. Da, mi s-a transmis ce spune acum despre mine și m-a apucat râsul. Sunt, într-adevăr, membru neretribuit în Friends of Europe, fundație care e în parte finanțată de Soros, așa cum sunt și în Amnesty International. Demonizându-l astfel pe Soros, socialiștii români nu fac decât să o ia pe calea populismului est-european cel mai îmbâcsit, precum Orban în Ungaria, toți cei cu derive spre dreapta neasumată și mincinoasă care dau vina pe un filantrop pentru a-și ascunde afacerile de corupție și tendințele autoritare de acasă. Acești oameni n-au nimic socialist și nu au nimic de-a face cu stânga. Populism găunos și corupție pe bandă rulantă.", a declarat euro-deputata pentru jurnalistul Dan Alexe.

Gomes l-a atacat și pe Dragnea. ”Când văd un pretins socialist cum e Dragnea, care a fost condamnat pentru corupție și care e anchetat de OLAF (Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă) pentru asociație criminală, grup infracțional, și văd că partidul lui pretins socialist se pune în calea justiției nu pot decât să intervin”, a spus eurodeputata socialistă.

Ana Gomes a explicat şi de ce şi-a criticat colegii de familie politică, din România: pentru că este exigentă şi a considerat că trebuie să intervină, atunci când psd-istii se pun în calea justiţiei.

Zilele trecute, Viorica Dăncilă a venit cu o replică dură la afirmaţiile făcute de europarlamentara socialistă Ana Gomes cu privire la cererea de revocare a Laurei Codruţa Kovesi. Premierul României a susţinut că eurodeparlamentara din Portugalia a avut declaraţii neinspirate, din dorinţa de a se face remarcată şi că „poate fi comparată cu Monica Macovei, pentru modul în care îşi defăimează ţara”.