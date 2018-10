O deputată PSD vrea repetarea referendumului

O deputată PSD propune nici mai mult, nici mai puţin: repetarea referendumului odată cu alegerile europarlamentare de anul viitor.

Deputatul PSD, Elvira Şarapatin, regretă că nu s-a făcut campanie politică pentru subiectul referendumului şi crede că populaţia îşi va da seama de greşeala făcută.

„Publicitatea agresivă făcută de cei de la USR și mai mulți, să știți că a prins în rândul populației și, din partea noastră, pentru că și noi suntem vinovați, ceilalți... nu a fost destul de bine. Nu a fost, nu știu cum să vă spun și să vă explic, pentru că noi nu am făcut campanie de informare. (De ce?) Pentru că politic ni s-a interzis așa ceva. (De la partid?) Să nu ne asumăm politic. Nu ni s-a interzis. M-am exprimat greșit. Și atunci timpul nostru, al parlamentarilor, a fost foarte scurt. Eu am fost personal și am informat. Cred că populația o să își dea seama de greșeala pe care au făcut-o. Aș susține să se repete acest referendum odată cu alegerile europarlamentare", a spus Elvira Şarapatin, deputat PSD, citata de digi24.

Din cei 18.279.011 de alegători, s-au prezentat la urne 3.857.308, reprezentând 21,10%. Din totalul voturilor valabil exprimate, 3.531.732, adică 91,56%, au fost voruri "Da", 249.412, adică 6,47% au fost voturi "Nu", iar 76.111, adică 1,97% au fost voturi nule.

Întrebarea la care au fost chemaţi să răspundă alegătorii este: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?", decizia Legislativului vizând revizuirea articolului 48 din Constituţie, în sensul că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat şi o femeie, şi nu între soţi, aşa cum este în prezent. "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor", se arată în propunerea de modificare a art. 48 alin. (1) din Constituţia României.