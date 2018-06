Nu pleca în vacanță dacă nu ai anvelopele pregătite (P)

Vara vine in plina forta si odata cu ea si sezonul vacantelor in tara si nu numai, a inceput. Metoda de transport cea mai folosita pentru a ajunge la destinatia de vacanta este masina personala, motivele fiind evidente. Poti sa-ti stabiliesti programul dupa cum doresti, poti sa stabilesti cate opriri doresti si nu esti constrans de un anumit traseu. Insa, inainte de a pleca la un drum lung cu masina este necesar sa faceti o inspectie atenta la partea mecanica pentru a fi siguri ca va rezista drumului cu bagaje si pasageri numerosi.

O componenta a masinii ce trebuie analizata la fel de atent inainte de a pleca la drum o reprezinta anvelopele. Ele sunt trenul de rulare al masinii, fiind singurul si cel mai important contact pe care autoturismul il are cu carosabilul. Prin urmare, tinand cont de importanta lor, trebuie sa va asigurati imperativ ca sunt in stare buna inainte de a pleca la drum.

Cum analizati starea cauciucurilor

starea flancului

In timp pot aparea deformari pe flanc sub forma de rupturi meteo (din cauza expunerii indelungate la razele soarelui), socuri mecanice sub forma de galme, datorita impactului cu borduri sau gropi, sau alte deformari din cauza socurilor sau expunerii la substante toxice. Aceste deformari pe flanc scad considerabil siguranta in timpul condusului si maresc riscul de explozie, in special in cazul in care masina ruleaza cu viteza ridicata si cu o greutate ridicata care apasa pe anvelope

gradul de uzura

Legislatia in vigoare stipuleaza ca nu puteti conduce cu anvelope care au inaltimea profilului sub 1.6 mm. Daca sunteti depistati cu o uzura sub acel prag mentionat, sunteti susceptibil de amenda si de suspendarea talonului de circulatie. Va recomandam sa montati anvelope auto noi daca situatia o cere si sa nu rulati cu anvelope uzate peste limita legala.

tipul de profil

Legea in vigoare stipuleaza ca trebuie sa aveti acelasi tip de profil pe aceeasi axa a unui autoturism. Daca sunteti depistati cu profile diferite pe o axa a masinii, puteti primi amenda si riscati suspendarea talonului. In cazul in care aveti masina cu tractiune integrala, se recomanda sa montati acelasi profil cu acelasi grad de uzura pe toate cele 4 roti ale masinii.

Prin urmare, exista o serie de aspecte la care trebuie sa fiti atenti in cazul anvelopelor inainte de a pleca la orice drum. Conduceti in siguranta cu anvelope noi si nu va supuneti la riscuri neprevazute. Puteti opta pentru achizitia de anvelope online de la magazine de incredere, avand avantaje net superioare fata de achizitia de la o vulcanizare.