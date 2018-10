Ea este "noua Simona Halep" de la Turneul Campioanelor. Cine a înlocuit-o pe româncă

Simona Halep

Simona Halep, care va termina anul pe primul loc în clasamentul mondial, s-a retras de la Turneul Campioanelor de la Singapore, care va avea loc în perioada 21-28 octombrie, informează site-ul WTA.

Halep s-a accidentat la spate înaintea turneului de la Wuhan, în septembrie, şi a fost diagnosticată cu hernie de disc.

De pe urma retragerii româncei va beneficia olandeza Kiki Bertens, numărul 9 în clasamentul WTA Race, care a obţinut trei titluri în acest sezon, printre care şi cel de la Cincinnati, după o finală cu Halep. Bertens va fi prima olandeză care joacă la WTA Finals în ultimii 20 de ani, de la Brenda Schultz-McCarthy în 1997.

"Sunt foarte mulțumită de acest sezon și că voi avea șansa să joc la Turneul Campioanelor. Este o răsplată pentru munca din acest an. Am amintiri minunate de când am ajuns în finala de la Singapore în proba de dublu anul trecut. Abia aștept să joc la Turneul Campioanelor în fața acestor fani incredibili", a spus Kiki Bertens.