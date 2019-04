Un nou număr de urgenţă pentru români, alături de 112

Romania va avea un nou număr de urgenţă, pe lângă deja celebrul 112.

Un nou numar unic de urgenta va fi lansat in Romania pe data de 2 mai, iar toti cetatenii din tara vor avea posibilitatea de a-l folosi exact precum se intampla in cazul oricaror alte numere unite guvernamentale. Mai exact, numarul de urgenţă este 1911, el fiind creat la cererea Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), si va fi folosit doar pentru a raporta atacuri cibernetice de catre oricine este afectat de unul in Romania, scrie idevice.ro.

CERT-RO spune ca doar 50% dintre cetatenii UE se considera neinformati in ceea ce priveste atacurile cibernetice, in timp ce in cazul companiilor, 70% dintre acestea au cunostinte minime cu privire la ele. In Romania e foarte posibil ca aceste procente sa fie diferite, si mult in dezavantajul romanilor, iar CERT-RO incearca sa rezolve problema cu numarul unic de urgenta 1911, care functioneaza sub tutela Ministerului Comunicatiilor.

112 este numărul unic de urgenţă pentru grosul populaţiei. Serviciul de urgență 112 (numele complet Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență - SNUAU) este un serviciu telefonic din România, operat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență reprezintă o componentă importantă a obligațiilor serviciilor cu caracter universal, fiind prevăzut și în una din Directivele semnificative pentru politicile sectorului de telecomunicații din acquis-ul Uniunii Europeane.

Detalii şi pe www.cert.ro