Noaptea de Revelion prevesteşte viitorul! La ce semne trebuie să fii atent

Din bătrâni, aceste semne au fost interpretate în fel și chip. Află, din mterialul următor, cum îți va fi anul nou, în funcție de mesajele ascunse.

Dacă... în prima zi a anului cerul este senin și este ger, e semn că anul ce vine va fi unul prosper.



Dacă... sunteți nevoit să ieșiți din casă pe 1 înainte să fi primit un musafir, e semn că veți avea un an nou plin de griji și necazuri.



Dacă... noul an vă prinde cu ușa și cu ferestrele închise, se spune că toate lucrurile negative din anul precedent vă vor urmări și în noul an, deoarece nu le-ați lăsat să iasă.

