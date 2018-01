Nicușor Dan atacă în instanță hotărârea Primăriei Bucureștiului care interzice aplicațiile de taxi

Deputatul Nicuşor Dan a cerut, miercuri, Tribunalului Bucureşti, suspendarea Hotărârii CGMB din 19 decembrie, care prevede că activitatea de taximetrie se va face, obligatoriu, printr-un dispecerat, afirmând că dacă Legea taximetriei nu interzice aplicaţiile, acestea pot fi folosite, notează Mediafax.

„Sunt multe probleme în activitatea de taximetrie din Bucureşti, dar era o chestiune care funcţiona, şi anume aplicţiile pe care le-a creat piaţa liberă şi care permiteau oricărui bucureştean care avea un telefon mobil să vadă ce taxiuri sunt în zona lui, ce preţuri au şi ce note are fiecare din taximetrişti. Printr-o hotărâre de Consiliu General din 29 decembrie, aceste aplicaţii sunt practic interzise şi eu, ca deputat de Bucureşti, am cerut azi Consiliului General să îşi retragă această hotărâre, am formulat plângerea prealabilă şi aici la Tribunal, am cerut în prealabil ca instanţa să suspende executarea acestei hotărâri, care ar urma să intre în vigoare în 10 zile de la publicare, deci undeva pe 5-6 ianuarie”, a declarat Nicuşor Dan, la ieşirea din Tribunalul Bucureşti.

El a mai spus că primarul general, conform legii 38/2003 a taximetriei, are obligaţia de a asigura verificarea legalităţii în activitatea taximetriei din Bucureşti.

„Sunt covins că niciunul dintre dumneavoastră nu ştiţi care este acel departament din Primărie care se ocupă, aşa cum spune legea taximetriei, ca în cinci zile de la orice sesizare să dea curs, să verifice nelegalităţi în activitatea de taximetrie din Bucureşti. Dacă primăria vrea cu adevărat să reglementeze această activitatea, să se uite după taximetriştii pirat care bântuie, să se uite după taximetrişti care sunt autorizaţi să funcţioneze în alte localităţi decât în Bucureşti. De fapt, toate problemele din activitatea de taximetrie şi comportamentul uneori neprofesionsit al taximetriştilor, vine uneori din această concurenţă neloială, care chiar primăria trebuie să o oprească (...) Aceste aplicaţii mobile sunt cele care permit clientului să facă comparaţia între serviciile pe care le produc diferiţi taximetrişti şi diferite dispecerate”, a adăugat Nicuşor Dan.

El a spus că îl „măguleşte” faptul că Gabriela Firea se interesează de persoana sa.

„Aici vorbim de respectarea legii. Respectarea legii înseamnă că dacă Legea 38 nu obligă un client să sune telefonic să comande un taxi, ca acum 10 ani, înseamnă că aceste aplicaţii sunt permise. Această hotărâre priveşte doar intermedierea între client şi taximetrist. Eu cred, sper, ca instanţele să constate că o astfel de restrângere contravine legii taximetriei, dar şi principiilor concurenţei, pe care le-au stabilit atât directive europene, cât şi legislaţia naţională. Această hotărâre privilegiază în mod evident dispeceratele de taxi care sunt cele clasice, cu telefon, unde suni şi ţi se pune o muzică, care văd în aplicaţiile electr4onice o concurenţă la care nu pot face faţă.Pentru bucureştean, însă, e mult mai uşor să aibă o aplicaţie taxi în care să vadă pe mobil toate taxiurile dispobile, de la toate firmele, în loc să ia la rând, telefonic, să sune una câte una, să i se pună muzicîă şi să nu găsească”, a adăugat Dan

De asemenea, el a spus că va prezenta propria viziune cu privire la modificarea Legii taximetriei, care se află în dezbaterea Comisiei de transporturi din Camera Deputaţilor. Nicuşor Dan a afirmat că va propune simplificarea şi ”updatarea în acord cu tehnologia zilelor noastre”.

„După aceea este problema spinoasă, pentru care trebuie să existe o dezbatere, dacă trebuie să păstrăm limitarea numărului de licenţe sau dacă trebuie să liberalizăm. Aici încă nu am un punct de vedere”, a conchis deputatul independent.

Poliția a aplicat deja amenzi

Gabriela Firea, a facut astazi, in cadrul unei sedinte organizate la sediul Municipalitatii, noi precizari cu privire la demersurile Primariei Generale de a asigura un serviciu de taximetrie la standarde europene, aratand ca masurile aprobate in ultima sedinta a CGMB au intrat deja in vigoare.

Primarul Capitalei a reamintit faptul ca toate companiile care presteaza servicii de transport persoane trebuie sa obtina autorizatia de transport si licenta de taxi, in asa fel incat Municipalitatea sa poata garanta calitatea acestor servicii:

„Atrag atentia Politiei Locale ca trebuie sa isi faca datoria. Asa cum recent a decis si Curtea Europeana pentru Justitie, serviciul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe internet reprezinta un serviciu de taximetrie mascat, ceea ce este ilegal. Aceste firme trebuie sa intre in legalitate si sa isi depuna documentele pentru a obtine autorizatia de transport si licenta de taxi. In acest fel, noi garantam ca masinile sunt verificate tehnic iar conducatorii auto au pregatirea necesara si comportamentul adecvat. Nu ne intereseaza si nu ne sperie campaniile de defaimare lansate la adresa Primarului General si a Primariei Capitalei, condamnam aceste atacuri, sunt nedemne si adevarul va iesi la iveala. Atrag de asemenea atentia taximetristilor cu licenta ca o pot pierde daca nu respecta regulile si legislatia existente, inclusiv ultimele masuri: plata prin POS sau online, posibilitatea rezervarii prin aplicatie online, comportament civilizat, limbaj si tinuta decente”.

Inspectorii din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, impreuna cu Politia Rutiera a Municipiului Bucuresti, au efectuat o serie de verificari in special in noaptea de 31 spre 1 a anului 2018 fiind controlati 94 de conducatori taxi. Avand in vedere conditiile neconforme, au fost aplicate amenzi in valoare de 39 de mii de lei, fiind identificati 6 conducatori de taxi care nu aveau autorizatii.