Nicolae, nepotul Regelui Mihai, dezvăluire şoc. Cum va reacţiona Casa Regală

Fostul principe Nicolae

O împletire între tradiție și regalitate, între eleganță și protocol. Așa își caracterizează Nicolae Medforth-Mills căsătoria religioasă cu Maria-Alina Binder, ce va avea loc în toamnă. Nepotul Regelui și soția sa au susținut un interviu în care au dat detalii despre viitoarea nuntă și despre cum s-au cunoscut.

"Nunta va avea loc, în acest an, pe 30 septembrie, aici, în Sinaia, la biserica Sf. Ilie, şi după aceea, vom petrece la Cazino. Vom folosi această oportunitate să arătăm ce are România. Va fi prima dată pentru ei în ţară. Avem foarte mulţi prieteni din Europa, Australia, din State, cred că în total cam 13 ţări", spune Nicolae Medforth-Mills.



Legat într-un mod aparte de România, nepotul Regelui vrea o nuntă cu accente tradiționale.



"Pregătirile sunt în toi şi sperăm să oferim invitaţilor noştri o experienţă frumoasă, pe care să n-o uite prea uşor", spune Alina Binder.



"O parte va fi, bineînţeles, o nuntă românească, dar vom avea şi o parte cu protocol şi asta va schimba ce ştim în mod normal la o nuntă românească", mai spune Nicolae.



De la prietenie, la iubire și la un viitor împreună. Nicolae și Alina au povestit cum s-au întâlnit și ce i-a făcut să se îndrăgostească.

"Prietenia noastră a mers mai încet şi n-a fost ceva chiar peste noapte, la început noi am stat mai mult de vorbă despre tot felul de lucruri legate de familie, viaţă, hobby-uri şi încet, încet, am descoperit o altă persoană. Am descoperit o persoană curajoasă. Alina iubeşte sportul, ca mine, inteligentă, bineînţeles, frumoasă, şi noi ne-am înţeles, fără un mare efort", povesteşte Nicolae.



"În primul rând, îmi place că este spontan, că este curajos, m-a atras faptul că a călătorit în zone îndepărtate, sălbatice, mi-a dat impresia că este un om care se descurcă în orice împrejurare, un om modest, mereu să îi ajute pe ceilalţi", spune Alina.



Cei doi s-au căsătorit civil în secret în anul 2017. Nepotul Regelui și-a pierdut titlul de "Principe" și eticheta "de România" în urma unor dispute cu membrii Casei Regale.